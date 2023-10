Savoie : un service spécial pour accueillir les enfants victimes de violences à l'hôpital de Chambéry

Une pièce aux murs colorés avec différentes teintes de bleu, deux chaises jaune, une table transparente, dans un coin il y a quelques marches pour s'asseoir avec une peluche. "Et dans quelques temps il y aura aussi un chien pour accompagner les enfants", se réjouit Marie Dampfhoffer, pédiatre légiste en charge de l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED) de l'hôpital de Chambéry (Savoie) qui a ouvert il y a 10 mois.

Salle d'audition

Un lieu où se rassemble les soignants, la police ou la gendarmerie, et la justice. Le but, c'est de créer un cadre de confiance pour que les enfants puissent se confier plus facilement sur les violences qu'ils ont pu subir. Cette pièce, pensée et réfléchie au millimètre près, c'est une salle d'audition, avec une vitre sans teint. En une une seule demi-journée, l'enfant peut passer par toutes les étapes judiciaires et médicales, au même endroit avec des visages qui deviennent familiers.

Derrière, il y a un membre de l'équipe soignante de l'UAPED et un enquêteur, en plus de celui présent dans la pièce avec l'enfant. Tout est filmé par une caméra, avec deux micros installés dans le plafond pour ne rien rater de ce qu'il se dit entre ces murs. "On grave tout sur deux DVD, explique Camille Finnaz, gendarme à la maison de la protection des familles. Comme ça on peut revoir les images, et les déclarations si on a un doute sans redemander à l'enfant de raconter encore une fois."

Meilleure prise en charge

"Tout est important pour mettre en confiance l'enfant et pour qu'il puisse dire ce qu'il doit nous dire, indique Thérèse Brunisso, procureure générale à la cour d'appel de Chambéry. Il le dira une fois, il ne le répètera pas." En plus, un travail est aussi mis en place pour en pas trop remuer les traumatismes de ces victimes, et donc ne se confier qu'une seule fois fait aussi partie de ce processus.

En 10 mois, 350 mineurs sont passés entre les mains de cette nouvelle unité, dont 55 ont été auditionné dans cette pièce. Avec l'objectif d'augmenter le nombre de dépositions réalisées dans cet endroit. Un bilan déjà satisfaisant pour les différents services de l'État impliqués, qui attendaient avec impatience la mise en place d'un tel dispositif.