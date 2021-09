Savoie : une classe fermée deux jours après la rentrée scolaire à Villard-Sallet, les parents se mobilisent

Pour les parents d'élèves du groupe scolaire de Villard-Sallet en Savoie, la nouvelle est tombée comme un couperet. Un mail leur a été envoyé ce dimanche pour leur annoncer la fermeture définitive d'une des six classes du groupe scolaire de la commune, alors même que la rentrée avait déjà repris depuis la semaine dernière.

Certains parents élus au SIVU scolaire ainsi que les enseignants de l'école avaient déjà reçu la nouvelle le vendredi, le lendemain de la rentrée scolaire. "Et depuis, c'est l'incompréhension la plus totale" pour Christian Turpault, un père mis au courant dès la fin de semaine. De fait, les enseignantes du groupe scolaire ont dû repenser toutes les classes à la hâte la veille du week-end pour préparer le retour en classes ce lundi.

La direction académique de la Savoie a fermé la classe du fait d'une baisse du nombre d'élèves, deux de moins par rapport à l'année précédente. Le groupe scolaire de Villard-Sallet ne compte donc plus que cinq classes à la place de six, ce qui demande une réorganisation complète entre la maternelle et l'élémentaire pour répartir les 125 élèves.

On est obligé de faire cohabiter des élèves de grande section avec des CP, qui eux portent le masque, contrairement à la maternelle. Sept élèves de CM1 vont partir en CM2, sept autres en CE2, on brasse toutes les classes. On ne peut pas prôner des lois et des règles de vie et faire le contraire le lendemain ! On se retrouve avec des enseignants chamboulés, des enfants qui ne comprennent plus rien, et en plus on ne respecte pas le protocole sanitaire" - Christian Turpault, parent d'élève.