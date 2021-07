Savoie : une colonie de vacances pour apprendre à survivre

S'orienter, trouver de l'eau et la filtrer, fabriquer des objets en bois, faire du feu, construire une cabane, dormir en montagne... c'est ce qu'apprennent les enfants qui participent à la colo Robinson survie douce de l'association DMJ.

Parmi les pratiques que les enfants apprennent, il y a la pêche sur le lac Saint-Clair en Savoie. L'activité démarre par la fabrication de la canne, avec du bois récupéré dans la forêt. "J'ai pris une paille, mis des plombs dedans et un élastique autour pour que ça tienne sur le fil et un hameçon au bout", raconte Joshua originaire de la banlieue lyonnaise. Cette technique, qui consiste à ce que le matériel prenne la place d'une paille, a été inventée par Bruno Bravoure, le directeur de la colonie de vacances.

Ensuite, il ne reste plus qu'à attraper un appât dans une taupinière !

A la recherche d'un ver de terre dans une taupinière... Pour faire un appât © Radio France - Justine Leblond

Pour les poissons, si on met un ver de terre dans l'eau c'est comme si nous on nous mettait des frites qui tombaient du ciel - Maxime, 10 ans

Une fois la canne à pêche construite, il faut mettre l'hameçon à l'eau © Radio France - Justine Leblond

Plus qu'à attendre que ça morde ! © Radio France - Justine Leblond

Ca a mordu ! © Radio France - Justine Leblond

"On peut vivre avec tout ce qui nous entoure"

Parmi les participants de cette colonie, il n'y a quasiment que des petits citadins. L'objectif du directeur Bruno Bravoure est de leur faire découvrir la nature et ses bienfaits. "On leur apprend à se débrouiller dans la nature, à se repérer ou là par exemple à attraper des appâts pour pouvoir pêcher."

L'occasion de faire passer aux enfants des messages sur la préservation de la biodiversité et sur l'écologie : "leur faire comprendre qu'on peut vivre avec tout ce qui nous entoure. Ils ont la chance d'être une génération qui peut encore en profiter, ce sera plus difficile pour les celles à venir. Quand on est dans la nature, la nature est bien plus souvent amie qu'ennemie avec nous."

Pendant leur semaine de survie, les jeunes partent deux jours en trek. Un séjour pendant lequel ils dorment une nuit dans une cabane construite par leurs mains.