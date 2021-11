"Savoir se débrouiller dans l'eau le plus tôt possible" : les cours d'Aisance Aquatique arrivent dans la Somme

La piscine d'Albert est la première piscine de la Somme à proposer, pendant ces vacances de la Toussaint, le programme Aisance Aquatique. Ce dispositif, lancé par le gouvernement au printemps 2019 pour apprendre aux enfants à se débrouiller dans l'eau et réduire le nombre de noyades accidentelles - on en dénombre 1119 en France entre le 1er juin et le 31 août 2021. Invité de France Bleu Picardie ce mercredi, François Détail, président du comité départemental de natation dans la Somme, indique qu'avec la crise sanitaire, les enfants ont "énormément de retard" dans leur approche de l'eau.

"Il faut que l'approche de l'eau reste le plus ludique possible"

D'où l'idée de ces stages d'Aisance Aquatique, dont le but n'est pas d'apprendre à nager mais "_d'apprendre à réagir avec l'élément, de dédramatiser un peu l'élément liquide_, indique François Détail. L'idée est de faire sous forme de jeu : on installe une corde dans l'eau, on met la tête sous l'eau, on va chercher un objet sous l'eau." Par ailleurs, "il ne faut surtout pas forcer l'enfant : il faut que cela reste le plus ludique possible. S'il n'est pas prêt à mettre la tête sous l'eau, il la mettra dans une demi heure ou le lendemain, puisque ce sont des séances qui qui se déroulent sur 8 séances de 45 minutes." Le président du comité départemental de natation précise que l'effet de groupe, entre 8 et 10 enfants, a aussi son importance : "_Mon copain y arrive, moi aussi je vais y arriver ; Je suis grand, je ne vais pas pleurer... Il y a une certaine émulation qui fait que les enfants entre eux se motiven_t", conclut François Détail.

L'objectif est aussi de faciliter l'apprentissage de la natation par la suite. "Il est clair qu'apprendre à nager ou à se débrouiller quand on tombe dans l'eau, c'est le plus tôt possible, car les taux de noyades ne baissent pas. La progression des piscines privées y sont notamment liées".

"Il faut savoir se débrouiller dans l'eau le plus tôt possible", indique François Détail, le président du comité de natation dans la Somme. © Radio France - Jeanne Daucé

"Il faut que les enfants sachent nager à l'entrée en 6e"

En Picardie, les initiatives se multiplient. Dans la Somme, il y a ces stages Aisance Aquatique qui arrivent, mais aussi un camion piscine qui fait le tour de la région des Hauts-de-France - le camion était notamment dans l'Aisne il y a quelques semaines. Le souhait de François Détail est de multiplier ces initiatives. "Aujourd'hui, on réfléchit à comment on peut faire pour qu'à l'entrée en sixième, les petits sachent ou apprennent à nager et que effectivement, en troisième, on a suivi un cursus d'apprentissage relativement cohérent", poursuit le président du comité départemental de natation dans la Somme.

Autre problématique dans l'univers de la natation : les difficultés de recrutement, notamment chez les maîtres nageurs sauveteurs. Dans la Somme, "on peut avoir des postes qui sont ceux qui restent, qui restent vacants. Ou alors on fait avec les moyens du bord : on change un peu les horaires des éducateurs en place pour compenser effectivement le manque de personnel", indique François Détail. Selon le président du comité départemental de natation dans la Somme, la profession n'est pas assez rendue attractive : "Il faut aussi communiquer sur le fait qu'on peut devenir éducateur sportif avec une spécialité natation". Afin d'élargir le recrutement, les ligues sont en contact avec Pôle Emploi pour former des personnes comme maître-nageur par exemple.