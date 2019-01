SAVOR-FAIRE - La recette du Fontainebleau, célèbre mousse aérienne et voluptueuse, n’a jamais été déposée

Présenté en petit pot, il est joliment enrobé d’une fine mousseline pour qu’il ne retombe pas et délicatement coiffé de volutes crémeuses.

Ni affinée, ni salée, aujourd’hui, cette émulsion a conservé sa délicieuse saveur laitière et sa texture mousseuse.

La fromagerie Barthélémy

C’est dans un ancien dépôt de lait situé à Fontainebleau que serait né le Fontainebleau à la fin du XVIIIe siècle. Le nom de l'inventeur est ignoré.

Aujourd’hui, sur les lieux mêmes de la crèmerie historique, Odile Goursat et son mari ont installé leur fromagerie.

-

Brie de Meaux, de Melun, de Nangis ou de Malesherbes, camemberts du Bessin et du Cotentin, vieux cantal, chèvres en cinquante versions et bien sûr l’historique fontainebleau sont exposés. Ce dernier est toujours mitonné main à base de fleurette et de crème épaisse aérées par un lent malaxage.

