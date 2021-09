Sawyer le berger créole de Guadeloupe adopté par une habitante de Villers Outréaux dans le Cambrésis

Isabelle a toujours eu recours aux associations locales pour adopter ses chiens ou ses chats, comme la SDA d'Estourmel. Mais pour remplacer Tom son compagnon à poils devenu trop vieux pour faire de l'agility par un chiot, la nordiste a eu beaucoup de difficultés, et impossible pour elle d'en acheter un. Elle a donc fouillé sur internet, et par hasard, elle est tombée sur l'annonce de Secours animaux Guadeloupe qui expédie tous les mois une quarantaine de bêtes en Métropole

Totalement par hasard, mais un joli hasard ! parce que c'est une belle histoire qui commence et je pense qu'on va faire de belles choses ensemble, et quand on sait un peu comment ils vivent là-bas, on a envie de les aider !