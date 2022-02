Scandale à Maureilhan, la mairie arrache des arbres sur un terrain privé, sans l'autorisation du propriétaire

La mairie de Maureilhan aurait-elle outrepassé ses droits ? Christian Séguy, le maire de cette commune de 2200 habitants au nord ouest de Béziers, a sollicité début janvier une entreprise de travaux publics pour débroussailler un espace boisé de 6.000 mètres carrés en plein cœur du village.

Mais au grand dam du propriétaire, une trentaine d'arbres auraient été arrachés sans son autorisation. Ce dernier, issu d'une vieille famille maureilhanaise, dénonce une intervention illégale. Des arbres centenaires ont par ailleurs été sérieusement abimés après l'intervention d'un pelleteuse.

Un scandale pour le Groupe national de surveillance des arbres du Biterrois

Végétation détruite sur ce terrain privé de Maureilhan © Radio France - Stéfane Pocher

À proximité se trouve un terrain appartenant à la mairie. La collectivité a pour projet de construire une maison de santé sur cette parcelle de 600 mètres carrés (rue des sœurs). L'ancienne école qui s'y trouvait a été rasée. Le permis de construire a été affiché.

"La mairie a détruit sans autorisation, un mur en pierres (de 2,5m de hauteur) d'une dizaine de mètres de long. C'est inadmissible" déplore Jean-Claude Galibert. "J'ai signé une décharge au maire en décembre dernier l'autorisant en effet à débrouiller mon terrain. Je n'avais pas le temps. La commune s'est engagée à le faire à ses frais", selon le retraité de 72 ans.

"Jamais je n'aurais pensé que le maire fasse tout arracher pour me forcer à partir." -Jean-Claude Galibert

"Ça me fait pleurer de voir ce qu'il a fait." -Jean-Claude Galibert

La parcelle boisée, abandonnée par le propriétaire qui vit aujourd'hui dans le Tarn, n'était pas entretenue. "Les dégâts sont colossaux. Le maire est allé trop loin" déplore de son côté Nicole Bartoli, représentante du GNSA du Biterrois. "Comment un élu a-t-il pu réaliser des travaux de cette ampleur en toute illégalité ?"

"Personne n'est au dessus des lois." - Nicole Bartoli, représentante du GNSA du Biterrois

Vue aérienne de la végétation existante en juillet 2021 sur le terrain de Jean-Claude Galibert, près de la future maison de santé, en rouge

Vue aérienne (en jaune) du terrain de Jean-Claude Galibert prise en juillet 2021 - .

Dans le village, le maire ne se serait jamais caché de l'intérêt de racheter cette parcelle de 6.000 mètres carrés pour y construire un parking notamment de la future maison de santé.

"La mairie a réalisé des relevés topographiques sans mon autorisation", déplore le propriétaire. "La mairie m'a toujours dit qu'il y aurait une préemption du terrain et de la maison. Je ne lui ai jamais signé de promesse de vente. Christian Séguy m'a toujours dit qu'il allait faire estimer le bien au domaine et que je serais contraint de le lui vendre", ajoute Jean-Claude Galibert.

"Lundi, quand je l'ai eu au téléphone en lui disant que j'allais porter plainte, il a été menaçant. Il m'a dit que j'avais intérêt à prendre un avocat. Que j'allais y laisser des plumes."- Jean-Claude Galibert

Le GNSA, association qui œuvre pour la défense des milieux naturels, se dit scandalisé et a bien l'intention d'alerter le procureur de la République de Béziers alors que le propriétaire est décidé à porter plainte.

L'intervention récente d'une pelle mécanique est encore visible. Le chaînage des engins de travaux publics est encore apparent. La végétation a disparu au sol. De nombreux arbres sont encore endommagés par des impacts accidentels.

La faune a disparu

Cette intervention mandatée par la municipalité est vivement dénoncée par l'opposition. "Tous les maureilhanais vous le dirons, la différence entre l'avant et après, est importante. Le parc était tellement dense en arbres et en arbustes qu'il était impossible de le traverser. Aujourd'hui il ne reste rien. Je me demande même si le parc n'est pas classé. C'est un saccage ce qui a été fait" déplore Cédric Garcia élu d'opposition à la mairie de Maureilhan.

"On s'interroge sur l'argent public utilisé dans un domaine privé. Comment aujourd'hui, on peut en arriver-là. Toutes les communes ont ce désir d'avoir un parc. Nous on l'a saccagé"- Cédric Garcia, élu d'opposition

"Politiquement c'est gênant. Nous avons voté à la communauté de communes de la Domitienne, un projet territorial. Il est écrit noir sur blanc que nous nous engageons pour la préservation de la biodiversité de l'environnement" conclut Cédric Garcia

Le propriétaire est dépité : "Il y avait ici une faune importante. Des espèces protégées."

Le maire, en congés, n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Il précise cependant avoir obtenu toutes les autorisations de l'intéressé. Tout est réglementaire confie Christian Séguy.

Vue d'une partie du terrain avant l'intervention des engins à Maureilhan

Vue sur une partie du terrain avant l'intervention des engins à Maureilhan © Radio France - Stéfane Pocher

Vue d'une partie du terrain après l'intervention des engins à Maureilhan

Vue sur une partie du terrain aprés l'intervention des engins à Maureilhan © Radio France - Stéfane Pocher

Autorisation de débroussaillage accordée par le propriétaire © Radio France - Stéfane Pocher

