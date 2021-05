Scandale de la Dépakine : le nouveau cri de colère d'une maman de Saint-Jean de Braye

" C'est une épreuve de plus qui nous attend et c'est dur" explique d'emblée Estelle Ervé-Legros. Depuis des années, cette maman, installée à Saint-Jean de Braye, se bat pour faire reconnaitre la responsabilité de la Dépakine et du laboratoire Sanofi dans les problèmes de santé de son fils, Téo. Alors qu'elle était enceinte de lui, elle a continué à prendre ce médicament antiépileptique, sans connaitre à l'époque les risques encourus." Eux savaient mais ils n'ont rien dit " assure Estelle.

Sa cardiologue nous a bien dit qu'il y avait urgence sinon il ne passerait peut-être pas sa 15ème année

En 2007, Téo est né avec des malformations au pied, au dos et surtout au cœur. " Il a été opéré une première fois à cœur ouvert six mois après sa naissance et aujourd'hui, le cauchemar recommence". Téo doit être opéré en urgence le 3 juin prochain à l'hôpital Clocheville de Tours. "Son état s'est aggravé, il a le ventricule droit dilaté, sa cardiologue nous a bien dit bien qu'il fallait intervenir sinon il ne passerait peut-être pas sa quinzième année".

Moi aussi, j'en veux à ce maudit laboratoire

Pour la famille, cette opération est un nouveau coup de massue après déjà des années de combat pour que Téo vive presque normalement. Actuellement élève en 5e, il suit une scolarité normale avec un accompagnement renforcé. D'un naturel plutôt joyeux, Téo a quand même du mal à cacher ses angoisses avant cette future opération. " Des fois, je tremblote et j'ai des douleurs à la poitrine en pensant à l'opération. Mais, je me dis que c'est pour mon bien et du coup, j'essaie de ne plus trop y penser". Le jeune garçon connait tout des combats de sa mère : " Moi aussi, j'en veux à ce maudit laboratoire Sanofi et surtout pas à ma maman. J'espère qu'un jour il y aura un procès et qu'ils seront condamnés."

La dépakine prescrite pour les malades épilptiques © Maxppp - Cyril Frionnet

Ils nous ont pourri la vie et ça continue aujourd'hui encore

En France, on estime que 15.000 à 30.000 enfants sont nés avec des handicaps après avoir été exposés à la Dépakine et sa molécule, le valproate de sodium. (le médicament n'est plus prescrit aux femmes enceintes depuis 2018). Suite à des procès au civil, les victimes de la Dépakine peuvent depuis 2017 prétendre à des indemnisations auprès de l'Oniam, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Estelle et son fils Téo ont pu en bénéficier, "mais, nous, on attend maintenant un procès au pénal" insiste Estelle. " Je veux qu'ils nous regardent en face, moi et Téo et qu'ils nous disent qu'ils savaient et qu'ils nous ont pourri la vie."

En août 2020, Sanofi a été mis en examen pour " homicides involontaires" dans ce dossier de la Dépakine. L'instruction est toujours en cours et un procès pourrait avoir lieu d'ici deux ans. Cette échéance parait "bien lointaine" à Estelle et Téo dont la priorité sera d'abord et surtout de se remettre de cette lourde opération cardiaque programmée dans quelques semaines.