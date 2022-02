Scandale Orpéa : un directeur de maison de retraite du Mans réclame en urgence plus de moyens pour les Ehpad

Le livre enquête Les fosseyeurs de Victor Castanet n'en finit plus de faire des vagues. Il accuse Orpéa, le leader mondial des Ehpad privés, de de faire des économies sur le dos des résidents et même de maltraiter ses pensionnaires. Mais plus largement, c'est le manque de moyens financiers et humains dans les maisons de retraite qui est pointé du doigt. Entretien avec Alain Cholat, directeur des maisons de retraite La Reposance et la Souvenance au Mans. Il est aussi le président de la fédération nationale des associations des directeurs d'établissements et services pour personnes âgées en Sarthe (FNADEPA).

France Bleu Maine : Quelle est votre réaction quand vous entendez ces accusations de maltraitance qui vise le groupe Orpéa ?

Alain Cholat : Je suis profondément choqué et attristé puisque au quotidien, sur le terrain, les professionnels sont engagés et depuis deux ans, on fait preuve d'innovation pour continuer à accompagner les résidents dignement. L'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Et puis, ce livre a le mérite, au moins, de remettre le débat au centre de la table au moment où on s'apprête à élire un nouveau président de la République qui, j'espère, aura des propositions tant attendues dans le secteur.

France Bleu Maine : Vous parlez de cette fameuse loi grand âge sans cesse repoussée ?

Alain Cholat : Les différents ministres qui se sont succédé ont demandé un certain nombre de rapports depuis sept ans. Depuis sept ans, sept rapports sont sortis, ont été remis au ministre. Ils disent qu'il y a besoin dans l'urgence de requalifier, de soutenir, d'améliorer les conditions de travail puisque effectivement, il y a aussi une incidence sur la qualité de l'accompagnement en fonction des ratios et des moyens que nous avons à disposition. Chacun fait le mieux qu'il peut avec les moyens dont il dispose et nécessite aussi une réforme profonde de la gouvernance et de la gestion des structures.

France Bleu Maine : Quelle est la proportion entre le nombre d'employés et de résidents ?

Alain Cholat : Actuellement, il y a un ratio moyen national qui est : un professionnel pour six résidents. Ce n'est pas assez ! Dans les différents rapports qui ont été remis au ministre, on demandait effectivement qu'il y ait une augmentation de 25% des ratios d'encadrement. L'urgence, c'est de rendre les métiers de notre secteur beaucoup plus attractifs et ce qu'attend la FNADEPA. Améliorer les salaires, la formation. C'est l'image qu'on véhicule de nos établissements.

France Bleu Maine : Est-ce que cette image a été écornée par le scandale Orpéa ?

Alain Cholat : Bien évidemment qu'elle est écornée. Et comme je vous le disais les professionnels de terrain, les directions sont engagés et font le meilleur qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent.

France Bleu Maine : Peut-on, parler de maltraitance institutionnelle ?

Alain Cholat : Je dirais que dans le contexte actuel, pour éviter les amalgames et les caricatures, il n'est peut être pas opportun de parler de maltraitance. Il y a des dysfonctionnements qui portent atteinte à la qualité, bien évidemment. Si nous avions plus de moyens, nous pourrions accompagner plus dignement nos anciens. Aujourd'hui, c'est une affaire citoyenne. Je le redis, nous sommes à la veille d'élire un président de la République. Il faut qu'on se sente tous concernés. Il faut qu'on mobilise les élus. On ne peut pas dire qu'au travers de ce livre, les choses ne sont pas mises sur la table. On ne peut pas nier les problèmes. Il faut dans l'urgence s'en saisir. La FNADEPA a d'ailleurs fait 25 propositions dans le cadre de la loi grand âge sur la qualification, la formation, renforcer les droits des résidents dans les établissements

France Bleu Maine : Qu'entendez-vous par " le droit des résidents" ?

Alain Cholat : Dans les établissements, le résident doit être participatif ou être acteur de son accompagnement. Parfois, le système ou les conditions de travail font qu'on n'a pas forcément le temps aussi de donner la parole aux résidents, même si, effectivement, les professionnels l'ont à l'esprit. Chacun est formé à ça, à favoriser l'autonomie du résident, son choix, ses décisions.