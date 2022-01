Scandale Orpea : "Ce n'est pas la réalité de tous les établissements" réagit la directrice d'un Ehpad marnais

"Parler de tous les Ehpad en termes négatifs, ce n'est pas mérité." Anne Champion, la directrice de la résidence Pierre Simon de Suippes (51) défend son établissement et sa profession après la parution d'un livre choc ce mercredi 26 janvier. "Les Fossoyeurs", ouvrage signé Victor Castanet, fait état de dysfonctionnements généralisés au sein des Ehpad (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) français du groupe Orpea. Des révélations qui touchent par ricochets l'ensemble du secteur.

"Je crois que l'exemple d'Orpea n'est pas la réalité de tous les Ehpad, poursuit Anne Champion. On n'est pas tous dans la maltraitance, à compter les biscottes ou les couches. On est dans l'efficience et la recherche de qualité."

Et pourtant, l'amalgame risque d'être fait selon Françoise Desimpel, la directrice de la résidence du Parc à Saint-Germain-la-ville (51) : "Encore une fois, on braque la lumière sur les Ehpad et même si c'est un groupe qui est visé, dans l'imagination du public, ça va rejaillir sur tous les établissements qui font leur travail aussi bien qu'ils le peuvent avec les moyens dont ils disposent."

On n'avait pas besoin d'un nouveau scandale - Françoise Desimpel

Une polémique dont elle se serait bien passée : "Après deux années de pandémie, pendant lesquelles ont a souffert parce que les visites étaient interdites, on n'avait pas besoin d'un nouveau scandale qui touche les Ehpad. Ca peut semer le doute dans l'esprit des personnes qui veulent placer leurs parents. Comment avoir confiance en un établissement quand on nous met tous dans le même sac ?"

Aujourd'hui, les deux directrices s'attendent à des visites plus régulières des familles de résidents : "Ca va générer plus d'explications et encore plus de transparence pendant quelques semaines. Mais j'espère qu'ils viendront livrer leurs doutes pour que je puisse y répondre", confie Anne Champion.

Le directeur général d'Orpea convoqué

Pour rappel, le directeur général du groupe Orpea conteste formellement les accusations du livre : "Cela ne correspond pas à ce que nous sommes", assure Jean-Christophe Romersi.

La ministre déléguée chargée de l'Autonomie Brigitte Bourguignon convoquera le directeur général d'Orpea "dans les plus brefs délais" a-t-elle annoncé.