Scandale Orpéa : "Les contrôles sont défaillants" dans les Ehpad, dénonce Victor Castanet sur France Bleu

Le journaliste Victor Castanet était l'invité de Wendy Bouchard dans Ma France ce mercredi sur France Bleu. Il est l'auteur du livre "Les Fossoyeurs", une enquête choc qui pointe du doigt les 220 Ehpad du groupe privé Orpéa, leader des maisons de retraite. Dans cet ouvrage, en librairie ce mercredi, il rassemble des centaines de témoignages et dénonce un système de réduction des coûts qui aboutit à la maltraitance des résidents. Au fil de l'enquête, on découvre des pratiques choquantes : manque de soin, rationnement des repas ou encore des couches.

Une maltraitance systémique

L'enquête aura duré trois ans. Au micro de France Bleu, l'auteur explique comment elle a débuté : "J'ai eu les premières alertes à Neuilly-sur-Seine. C'est l'un des établissements les plus chers et des plus luxueux. C'est la vitrine du groupe. Quand on m'a informé du manque de personnel et des rationnements, je me suis dit si ça se passe là bas, qu'est-ce qui se passe ailleurs ?". Victor Castanet s'est ensuite rendu dans plusieurs départements français à la rencontre du personnel d'autres Ehpad Orpea : "Les directeurs m'ont raconté les mêmes dysfonctionnements. J'ai compris que le problème était systémique. Rencontrer des cadres m'a permis de comprendre ce système d'optimisation drastique des coûts".

"Certaines familles pensent qu'en mettant leurs parents dans des établissements plus chers, ils auront plus de soignants. En fait, cet argent paye l'hôtellerie donc vous aurez juste un établissement luxueux. En revanche, en terme de prise en charge vous n'aurez pas mieux qu'ailleurs", dénonce Victor Castanet.

"Course à la rentabilité"

La maltraitance, le manque de personnel dans les Ehpad, Léa l'a vécu. Ancienne salariée du groupe Korian, principal concurrent d'Orpéa, elle dit avoir été "dégoutée" et "terrorisée". "Les personnes âgées aiment bien que vous ayez du temps avec elles, mais ce temps là, on ne l'a pas. On nous demande 15 minutes par résident, mais c'est impossible. Il n'y a pas de budget" témoigne-t-elle sur France Bleu. Pour Victor Castanet, "cette course à la rentabilité pousse ces groupes à faire des réductions des couts pour faire des marges très élevées. Cela pèse au quotidien sur le personnel. J'ai eu énormément de témoignages d'aides soignants, d'auxiliaires de vie qui étaient des gens admirables, passionnés par leur métier au départ et qui se sont retrouvés dégoûtés de ce qu'ils faisaient au quotidien".

Nous étions rationnés à la fois sur la nourriture et sur le nombre de couches au quotidien - Léa

Un manque de contrôle des autorités

"Ce grand groupe privé qui génère plusieurs milliards d'euros par an reçoit des dotations publiques pour fonctionner et payer son personnel" explique Victor Castanet. Mais cet argent n'est pas utilisé comme il le devrait selon le journaliste : "J'ai plusieurs témoins qui me disent que le groupe avait une gestion contestable de l'argent public. Une partie de cet argent alloué au bénéfice des personnes âgées, n'allait pas dans la prise en charge des personnes âgées".

Grand témoin de l'émission, l'écrivain Daniel Picouly dénonce "la logique de marché" du groupe. "Derrière tout cela, il y a des actionnaires, des dividendes. J'apprends aujourd'hui qu'il y a de l'argent public et l'une des défaillances majeures c'est le manque de contrôle".

Un constat confirmé par Vincent Castanet, invité de Ma France : "Ce groupe a été le théâtre de dérive à cause du manque de contrôle, parce que le système français est défaillant. Ce que m'ont rapporté des cadres dirigeants c'est la supériorité du privé sur le public. Les contrôles réalisés étaient défaillants. Ils étaient rares et quand il y avait des contrôles, le groupe était prévenu trois semaines ou un mois en avance. Toutes les mesures de correction pouvaient être mises en place".

"La dépendance, c'est notre avenir. Nous sommes tous concernés. Cela me bouleverse et en même temps cela m'énerve ! Où est le sujet en ce moment en politique ? Où est le grand âge ? Nulle part !" s'agace Daniel Picouly sur l'antenne de France Bleu.

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie, a fait savoir ce mercredi sur RMC, qu'elle allait "demander à l'administration une enquête flash" concernant le groupe Orpéa.