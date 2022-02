La parution du livre sur Orpea a suscité une forte émotion dans les différents établissements Orpea en Béarn et en Bigorre. Les différentes directions ont rappelé que la priorité était de rassurer les personnels et les familles.

Scandale Orpea : l'émotion et le choc dans les Ehpad en Béarn et Bigorre

C'est une onde de choc ressentie après le scandale Orpea. La parution du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet a pointé du doigt le groupe Orpea et l'a accusé de maltraitance. L'enquête révèle les dérives systémiques du groupe d’Ehpad privés. Depuis, la parole émerge, les témoignages se multiplient. En Bigorre, il y a un Orpea à Tarbes, "Soleil d'automne". En Béarn, on recense deux Orpea : "Saint-Joseph" à Salies-de-Béarn et "Villa Napoli" à Jurançon.

C'est à Jurançon que la mère de Marie vit, dans cet Ehpad Orpea, "Villa Napoli". Depuis la sortie du livre et le scandale qui a éclaté avec, elle doute beaucoup : "Elle n'a pas sa tête, donc pour elle tout va bien. [...] Mais pour nous, pour savoir ce qui se passe, on ne peut jamais rien savoir."

Des inquiétudes et de la tristesse

"On voit des choses qui ne vont pas, raconte Marie. On les fait remonter. C'est 'Parle à mon cul ma tête est malade'. L'hygiène, il faut pleurer pour qu'ils aient une douche. Le podologue, pour qu'il vienne lui couper les ongles, ce n'est pas sorcier mais il faut pleurer." Cette fille de résidente a entendu que des familles avaient contacté des avocats pour se constituer parties civiles et compte suivre cela de près.

Une aide soignante a bien voulu nous dire quelques mots, anonymement, en sortant du travail : "Je suis entre colère et tristesse. Nous essayons de faire notre travail au mieux. Les événements qui se passent ailleurs n'ont rien à voir avec ce qui se passe chez nous." Selon elle, ici il y a un état d'esprit rural, un esprit de famille au sein de l'Ehpad Orpea à Jurançon.

J'ai ouvert mes yeux mais j'ai fermé ma bouche. Une auxiliaire de vie qui travaille dans des Orpea en Béarn.

"Ca fait des années que ça existe la maltraitance, ça a toujours existé, confie une auxiliaire de vie à qui il est arrivé de travailler sur un site Orpea en Béarn. Quand vous ne voyez personne dans les étages, est-ce que c'est normal ? On dit que le covid a bon dos, mais non. Ca m'est déjà arrivé d'intervenir dans des Ehpad et devoir certaines choses mais je n'y suis pas salariée. Je constate, j'ai ouvert mes yeux mais j'ai fermé ma bouche."

La société Image 7 qui gère la communication du groupe Orpea explique que la priorité est de préserver les équipes. Aucun établissement Orpea, ni en Béarn ni en Bigorre, n'a souhaité répondre à nos questions. Image 7 précise que la Villa Napoli compte 30 salariés pour 44 résidents. A "Saint-Joseph", ils sont 38 salariés pour 52 résidents et à Tarbes, au "Soleil d'automne", ils sont 42 salariés pour 61 résidents.