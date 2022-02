Scandale Orpea : le Sénat va lancer une commission d'enquête sur le fonctionnement des Ehpad

Le Sénat va lancer une commission d'enquête sur le fonctionnement des Ephad, après les révélations sur les maltraitances dans les établissements du groupe Orpea, a appris ce mardi franceinfo de sources concordantes. "L'objectif est de comprendre pourquoi c'est plus rentable d'investir dans un Ehpad que dans de l'immobilier de bureaux", explique sur franceinfo le sénateur socialiste Bernard Jomier.

La commission des Affaires sociales va demander à se voir attribuer les prérogatives d'une commission d'enquête ce mardi après-midi. Certains de ses membres, dont le sénateur de Paris Bernard Jomier, aimeraient entendre le plus de gestionnaires possibles "qu'ils soient dans le secteur public ou privé", précise-t-il sur franceinfo, ainsi que leurs autorités de tutelle comme les agences régionales de santé et les départements..

"Une honte pour notre pays"

Selon le sénateur de Paris, la commission d'enquête devra s'intéresser aux contrôles des Ehpad : "Ce qui est en train d'être révélé est une honte pour notre pays. On voit bien que les contrôles ont été défaillants". Il estime également que le législateur doit définir un seuil minimal d'encadrement des personnes âgées. "Dans certains Ehpad, il y a 4 personnels pour 10 résidents, contre 7 pour 10 dans d'autres. On ne doit plus accepter ces écarts-là". Bernard Jomier regrette que de précédent rapports parlementaires sur la question n'aient "rien changé". Il salue le travail de Victor Castanet, "journaliste talentueux qui sait faire bouger les choses", à l'origine des révélations dans son livre "Les fossoyeurs". "Le législateur doit intervenir maintenant et fermement pour rappeler que le grand âge mérite notre attention et un meilleur cadre", estime le sénateur socialiste. "Il faut que le médico-social soit guidé par la valeur du soin, de la bienveillance et de la qualité de prise en charge de ces personnes, et pas des valeurs financières ou de rentabilité."