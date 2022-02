Scandale Orpea, scandale Korian : les personnes âgées ne veulent plus aller en maison de retraite

On estime qu'en France, une personne âgée de plus de 75 ans sur dix vit en Ehpad. Les récents scandales sur les deux plus grands groupes privés de maisons de retraite n'apaisent pas les inquiétudes de nos aînés. Reportage.

Après Orpéa, c'est au tour de Korian, deuxième grand groupe privé de maisons de retraite, de trembler. Déjà à l'origine d'une initiative du genre contre Orpéa, Sarah Saldmann une avocate parisienne va lancer au mois d'avril une action collective pour des soupçons de maltraitance au sein de Korian. Le groupe gère près de 300 maisons de retraite en France, une dizaine dans l'ex-Midi-Pyrénées, à Toulouse, St Sulpice sur Lèze, Baziège, Rouffiac-Tolosan, Pin-Balma, l'Union (Haute-Garonne), Mazères (Ariège), ou Castelnau-de-Lévis (Tarn). Accentuant le malaise autour de la fin de vie et de la dépendance chez les seniors encore autonomes.

à lire aussi Les Ehpad Orpea dénoncés dans un livre, des interrogations à Toulouse

Entre refus des maisons de retraite et absence d'alternatives

Ce lundi après-midi là, le club senior d'Empalot reçoit une soixantaine de fidèles, des habitués qui viennent de tous les quartiers de Toulouse, parfois même d'un peu plus loin. Tentant de tempérer les indisciplinés qui bavardent comme des écoliers, "de vrais gosses", Michèle Nutter, la présidente, distribue les cartons moyennant une petite participation, et s'en va mélanger les boules, micro à la main.

Ils habitent chez eux, ou en résidence sénior, mais ils sont tous indépendants. A la question : envisagez-vous un jour d'aller en maison de retraite ? C'est non. Un non franc et massif. La réponse est ferme, parfois nuancée quant à la qualité des établissements, souvent hésitante quand il s'agit de pousser la réflexion sur l'autonomie. "Je me le suis enregistré dans ma tête. Il n'y aura pas de peut-être, je n'irai pas en maison de retraite, je finirai chez moi, point final", martèle Angeline. "Je ne discute pas qu'elles sont toutes pareil, mais quand même." Même véto de la part de la trésorière et doyenne du club, Christiane, bientôt 95 ans. "J'aime pas les vieux", plaisante t-elle.

Ni en maison de retraite ni chez mes filles même si l'une d'elle veut me prendre. Je ne veux dépendre de personne.

Finis les paniers garnis, les gagnants remportent de petites sommes d'argent. © Radio France - Bénédicte Dupont

Certains ont pourtant eu des expériences satisfaisantes. Il y a par exemple Michèle 82 ans, qui a souvenir que ses parents étaient bien traités à La Cépière et à Labège. "Vraiment si je deviens trop dépendante, je me préparerais à aller en Ehpad. Mais j'envisagerais aussi de prendre des aides à domicile. Et puis j'ai mon fils, il ne me laissera pas tomber". Un peu plus loin, Françoise accompagne sa voisine, Angeline l'entêtée. Françoise est plus jeune que les participants, sa mère vit en Ehpad. Elle en a fait trois avant de trouver le bon. "Un personnel qui change tout le temps, une directrice trop jeune, ça ne faisait pas l'affaire. Maintenant elle est dans un bon établissement". A t-elle envisagé un jour de s'occuper de sa maman à la maison? "Jamais, je risquerais de divorcer. Il ne faut pas mettre en péril son couple", assume la sexagénaire.

Reportage au Club Senior d'Empalot, Bénédicte Dupont. Copier

Avec les enfants, la question est parfois évoquée, mais jamais résolue. Christian Estabes est venu saluer ses voisins. Il préside le club senior voisin, les Cheveux d'argent de Saouzelong-Rangeuil. Il ne s'arrête pas quand on le lance sur le sujet. "Ces maisons de retraite ? Un scandale ! Une fois je suis allé visiter un ancien membre du club qui avait d'intégré un établissement. Il hurlait dans son fauteuil. La dame nous a expliqué qu'il s'était déjà uriné dessus il y a dix minutes, et qu'elle n'avait pas le temps de le changer à nouveau", enrage ce très actif président de 76 ans. Il a parlé de l'avenir avec ses enfants. "Ah oui ! Ils m'ont dit 'Papa on ne te mettra pas dans ces trucs-là!'". Mais où alors si d'aventure Christian perdait de son autonomie ? La conversation s'arrête là, déroute plutôt sur l'anniversaire prochain de la doyenne de son club, elle aura 104 ans.

Trois questions à une spécialiste

Corinne Regnier est la responsable Autonomie Comminges-Pyrénées au Conseil Départemental de Haute-Garonne. C'est le Département qui a la main sur l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie selon le niveau de dépendance. Certains départements ont aussi à charge leurs propres maisons de retraite. Ce n'est pas le cas de la Haute-Garonne.

A qui s'adressez pour avoir des conseils en matière de maisons de retraite ?

C'est un parcours du combattant quand on n'y connait rien. Au Département, nous avons une trentaine de Maisons de solidarités (MDS) avec des équipes capables de répondre aux questions. Il y a aussi les CCAS. Depuis plus en plus enfin, les Agences régionale de santé (ARS) développent des outils, des répertoires opérationnels de ressource, comme un annuaire des ressources.

Quelles sont les aides pour les personnes qui vont en maison de retraite ?

Il y a d'abord l'aide sociale, selon les revenus, pour les plus modestes. Il faut alors que les Ehpad soient habilités à l'aide sociale. C'est le cas en général des Ehpad publics, plus rarement des privés. Il y a aussi l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie que vous pouvez percevoir pour financer des aides à domicile ou payer une partie de la prise en charge en Ehpad.

C'est quoi qu'il en soit, une réflexion à avoir en famille le plus tôt possible...

En effet, on parle beaucoup de "directives anticipées". Il est indispensable de parler de dépendance avec ses enfants, de savoir ce que les parents veulent faire si ils perdent de l'autonomie. Le maintien à domicile, c'est très bien mais cela repose beaucoup sur les aidants. Si il faut financer 24h sur 24 des auxiliaires de vie, cela revient aussi cher qu'une maison de retraite. Il ne faut pas idéaliser le maintien à domicile, surtout pour les personnes isolées dont les enfants ne sont pas sur place.