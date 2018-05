Les Herbiers, France

On ne pouvait imaginer scénario plus cruel. Les Herbiers, battu, ce vendredi, 4-1 à Béziers, est relégué en National 2. Au-delà de cette défaite, c'est surtout le succès de L'Entente Sannois Saint-Gratien à Grenoble (3-2), pourtant 2ème du championnat avant cette ultime journée, et le match nul de Cholet contre Créteil (1-1) qui ont condamné les espoirs herbretais. Le VHF termine 15ème du championnat et premier relégable, à égalité avec Cholet mais avec une différence de buts particulière négative.

La fête prévue pour la Coupe de France maintenue

Un énorme coup dur pour le club vendéen qui, après sa folle épopée en Coupe de France, espérait encore pouvoir se maintenir en National. Une grande fête était prévue samedi soir au stade Massabielle pour célébrer ce parcours en Coupe, elle est maintenue, mais elle aura un goût particulièrement amer.