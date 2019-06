Scènes de cohue dans les magasins Lidl pour le lancement de son robot cuisine

Montpellier, France

Ce lundi matin avait des allures de soldes devant les magasins Lidl. L'enseigne a lancé son nouveau robot cuisine à tout faire, le "Monsieur cuisine connect". Avant même l'ouverture du magasin dans le centre de Montpellier, une cinquantaine de personnes attendaient sur le parking. Seulement 20 robots étaient en vente.

Un robot de cuisine à 359 euros

C'est donc la folie dans les rayons du supermarché, Johan Catt, est chef caisse chez Liddl : "On avait le magasin qui était blindé. Dès l'ouverture des portes à 8h30 et à 8h31 il n'y en avait plus. Certains se sont presque battus pour en avoir et j'ai vu des coups de coudes." Pour certains clients, c'est la déception, comme Victoria, qui s'est pourtant organisée avec plusieurs copines : "J'ai fais quelques magasins et il n'y a plus rien du tout. Il fallait être très tôt devant le magasin. Je vous avouerai que je suis déçue de ne pas en avoir."

Certains clients se mettent donc sur liste d'attente comme Alexandra, elle est vingtième sur la liste : "J'ai toujours eu envie du Thermomix et il est quand même très cher. Il est à 1300 euros et celui de Lidl est à 359 euros. Je suis mère d'une famille nombreuse qui travaille et j'ai besoin qu'il me simplifie la vie." Il faudra être encore un peu patient, les listes sont envoyées à la direction régionale pour faire réapprovisionner les magasins