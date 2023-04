Science Po Lille : un "Mur de la honte" tagué avec le nom de 11 élèves, le directeur condamne ces agissements

Dans la nuit de dimanche à lundi 3 avril, les prénoms de onze élèves de l'école Science Po ont été tagués sur le mur de travaux face à l'école située rue Auguste Angelier, dans le centre-ville de Lille. Au-dessus de leur nom la mention "Mur de la Honte". Ce matin, le directeur, Pierre Mathiot a réagi dans un poste publié sur la page Facebook de l'école. Il condamne des agissements jugés "inacceptables".

Les élèves épinglés s'opposaient aux blocages de l'école

D'après le poste Facebook, neuf de ces onze élèves seraient "aisément reconnaissables", car candidats sur la liste "S'engager", une association étudiante de l'école. Ces derniers s'étaient récemment positionnés contre le blocage conduit dans l'établissement en raison de la réforme des retraites.

Toujours selon le communiqué, ces derniers devraient porter plainte, contre X pour injures publiques. L'école se joint à eux et indique qu'elle portera plainte par solidarité, et engagera des poursuites disciplinaires si ces dernières prospèrent.

Le soutien formel de la direction face aux "migro-agressions"

Sur leur compte Instagram, déplore cette situation "Ces inscriptions sont le résultat d'une montée en tension que nous vivons maintenant toutes et tous depuis 3 semaines." Ils dénoncent une incitation à la haine gratuite et lâche. Pierre Mathoit, de son côté condamne des pratiques "insupportables" et appelle ses étudiants à un "éveil collectif".