"Les Elles de la science" à Nîmes pour tordre le cou aux préjugés

Elles sont mathématicienne, chercheuse en neurologie ou ingénieure, elles travaillent dans un laboratoire au Collège de France, dans une entreprise privée ou sont enseignantes. Depuis ce jeudi et jusqu'au dimanche 7 décembre, au Muséum d'histoire naturelle de Nîmes, elles vont tenter de convaincre de jeunes collégiennes de se tourner vers des métiers scientifiques. C'est l'opération "Les Elles de la science." Des femmes minoritaires dans les métiers de la recherche, notamment en ingénierie ou en mathématiques. Et pourtant, à en croire Liliane Dorveaux, adjointe à la direction du campus de Montpellier : "dans les métiers scientifiques, il faut une représentativité la plus paritaire possible pour tenir compte des besoins, des nécessités de la population..."

Éveiller l'esprit scientifique de ces collégiennes en jouant avec des puzzles, en manipulant des moulages de cerveaux, le tout en se promenant librement dans le Muséum d'histoire naturelle et surtout, de se frotter à des femmes scientifiques, de pouvoir discuter librement avec elles. Pour Liliane Dorveaux, "la notion de rôle-modèle est fondamental... et très jeune. Car en première ou en terminale, elles savent déjà ce qu'elles veulent faire."

Cette opération "Les Elles de la science", c'est jeudi 5, vendredi 6 pour des classes de collège du Gard et samedi 7 décembre, accès libre et gratuit au Muséum d'histoire naturelle de Nîmes, que les familles puissent rencontrer ces femmes scientifiques.