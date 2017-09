Scolarisation des enfants handicapés : une maman toulousaine reçue à l'Elysée

Depuis le début de la semaine, les parents d'enfants autistes font du bruit, un peu partout en France, pour faire valoir leurs droits. Une maman toulousaine est reçue ce jeudi 21 septembre au ministère de la santé et à l'Elysée.

Scolarisation des enfants handicapés, accessibilité aux services publics, au monde du travail, etc : les sujets à évoquer au ministère de la santé ne manquent pas, au lendemain du premier Comité interministériel du handicap (CIH) du quinquennat. Estelle Ast, une maman toulousaine se bat depuis des années pour son fils autiste, Allan, douze ans. Elle était notre invitée ce mercredi.

Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il créerait des postes d'auxiliaire de vie scolaire pour les enfants en situation de handicap , ce qui permet la scolarisation et l'intégration d enfants handicapes dans des écoles ordinaires. Estelle Ast, toulousaine, maman d'Allan, un en enfant autiste a créé il y a deux ans l'application "Watchelp" qui facilite le quotidien des personnes atteintes d'autisme et de troubles mentaux. Avec le Collectif Citoyen Handicap, elle est reçue ce jeudi au ministère de la santé puis à l'Elysée. Elle compte rappeler que près de 4.000 enfants handicapés sont privés d'école faute d'auxiliaires de vie pour les accompagner. Selon l'Education Nationale, cela représente 2% des 164.000 enfants ayant besoin d'un soutien.

Certaines familles n'ont aucune solution, aucune structure, aucun soin, on n'en parle pas souvent. Nous, on veut absolument que tous les enfants handicapés aient un AVS. On a l'impression d'avoir été trahis pendant la présidentielle.