Pas candidat, mais déjà doublement président : Benoît Amon habite Besançon

Mais oui, Benoît Amon habite bel et bien à Besançon ! Mais si vous vous attendez à croiser le candidat socialiste à la présidentielle, vous ne le trouverez pas puisqu'il s'agit de Benoît Amon... sans h.

Ce Benoît-là n'est pas candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, mais il est déjà doublement président : de l'association des Ivoiriens de Franche-Comté et de l'association Benkadi Joie Production, une structure qui promeut de jeunes artistes. Benoît Amon a 59 ans, il est arrivé en France à 15 ans, possède la nationalité française depuis presque quarante ans et ne manque pas un scrutin depuis sa naturalisation.

Son homonymie avec le candidat socialiste à la présidentielle lui vaut depuis quelques années des moments plaisants, comme ce jour où il achetait des dalles sur le boncoin.fr. "En voyant mon chéquier, explique-t-il dans un sourire, le vendeur m'a demandé de lui laisser un chèque barré en souvenir."

En vacances, Benoît Amon rencontre Martine Aubry

Autre rencontre amusante : en vacances au Maroc, sur qui notre Bisontin tombe-t-il ? Martine Aubry, la vraie ! "Je me suis présenté, je ne sais pas si elle m'a cru ; elle m'a regardé, elle a souri et voilà" raconte Benoît Amon. Rencontre cordiale, sans plus. En revanche, au travail, c'est plus chaleureux, comme avec cette collègue ironique qui lui souhaite de franchir la fameuse barre des 5% des voix pour obtenir le remboursement de ses frais de campagne.

Votez Hamon avec un h ou sans h, mais votez !"

A propos de vote, est-ce que Benoît Amon va voter Benoît Hamon? Et bien, il ne sait pas ! "J'étais parti pour voter... pour moi, explique-t-il, mi-sérieux, mi-rigolard, mais je commence à ne plus trop me reconnaître, donc j'attends un peu de voir si je vais trouver ma voie." A moins qu'il ne s'agisse de trouver sa voix ? Pour qui, on ne saura pas. Ce qui est certain en revanche, c'est que le Benoît Amon, le Bisontin ira voter et il espère bien que les Français feront de même. Ce qu'il résume dans une formule : "Votez Hamon avec un h ou sans h mais votez !"