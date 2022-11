Scopelec : les candidats à la reprise de la coopérative tarnaise déposent leurs offres ce mercredi 2 novembre

C'est ce mercredi 2 novembre 2022 que les éventuels candidats à la reprise de l'entreprise Scopelec doivent déposer leurs offres de reprise. La Scop, spécialisée dans la pose de la fibre optique et l'entretien du réseau cuivre, a été placée fin septembre en redressement judiciaire. Elle emploie 400 à 500 personnes en Occitanie (à Saint-Orens et Castres notamment), 2300 dans toute la France. Elle a perdu un gros contrat avec l'opérateur Orange, en mars 2021, et depuis 1.300 salariés sont partis.

Un projet de reprise porté par le nouveau dirigeant de Scopelec

Les salariés qui restent vont-ils avoir une nouvelle chance ? Ils espèrent en tout cas qu'un projet de reprise, porté par le nouveau dirigeant de Scopelec sera retenu. C'est à nouveau un projet de société coopérative et participative (Scop - c'est à dire que les salariés détiennent le capital et le pouvoir de décider), soutenu par la Région Occitanie. Le délégué Force Ouvrière Frédéric Mazars explique : "Cette offre ne pourra sûrement pas sauver 2.300 salariés, mais elle devrait permettre de reprendre un maximum de gens de Scopelec. Et ceux qui ne sont pas sauvés pourraient peut-être revenir si on se développe. Je ne me projette pas dans d'autres projets qu'une coopérative". Il indique qu'il y aurait une dizaine d'autres personnes intéressées pour reprendre Scopelec.

Carole Delga , la présidente de la Région Occitanie a prévenu qu'elle soutenait l'offre de reprise du nouveau dirigeant, Carlos Verkaeren (ancien PDG de la biscuiterie Poult à Montauban (Tarn-et-Garonne)), nommé président du directoire le 9 septembre 2022. La région est même prête "à participer au capital de la nouvelle société et à soutenir les salariés sociétaires avec des prêts à taux 0 pour qu’ils puissent investir à nouveau."

Un rendez-vous est prévu devant le tribunal de commerce de Lyon le 8 décembre pour statuer sur les offres de reprise.