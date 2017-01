Scopéli, le supermarché coopératif de produits locaux devrait ouvrir dans quelques mois à Nantes

C'est un supermarché d'un nouveau genre qui devrait ouvrir fin 2017-début 2018 à Rezé. Un supermarché de produit locaux, coopératif, où ce sont les adhérents qui font tourner la boutique. L'objectif : proposer des produits de qualité à des prix moins élevés qu'ailleurs.

Le premier supermarché du genre a ouvert en 1973 à New York. Un supermarché coopératif. C'est-à-dire que ce sont les adhérents qui font tourner la boutique à raison, pour le projet nantais, de 3 heures par mois. Ce qui doit permettre de vendre des produits locaux, bio si possible, équitables, à des prix moins élevés que dans les magasins du même type puisque la masse salariale est beaucoup moins élevé et que l'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent.

Des produits de 15 à 30% moins chers que dans les autres magasins du même type

Laure fait partie de l'équipe qui mène ce projet de supermarché qui sera baptisé Scopéli et qui devrait ouvrir fin 2017-début 2018 à Rezé, près des anciens abattoirs. "Moi, par exemple, je travaille dans la communication. Et dans le supermarché, je pourrais faire de la manutention ou mettre en rayon". Ou tenir la caisse, ou nettoyer les allées. En faisant ça, le supermarché devrait pouvoir vendre ses produits de 15 à 30% moins cher que dans les autres magasins du même genre promet Frédéric Ratouit. "Certes, on va créer moins d'emplois directs dans le supermarché, mais on va en créer à l'extérieur avec les producteurs et les fournisseurs en leur permettant de monter en charge et de développer leur production".

Tous les produits : fruits, légumes, mais aussi PQ et sapins à Noël

Des producteurs essentiellement locaux, bio quand c'est possible, en privilégiant le commerce équitable quand ce sont des produits qui viennent de plus loin. Et quand on dit locaux, ça peut même être très locaux, comme avec la microbrasserie Philmore de Rezé : "Elle se trouve à 500 mètres du futur supermarché et il livre à vélo !" Autre exemple, les biscuits de Plaisir Suc'Retz, fabriqués dans la cuisine coopérative de Saint-Herblain. Et dans ce supermarché, on pourra trouver tout ce qu'on trouve dans la grande distribution classique : des fruits, des légumes, de la viande, du poisson... mais aussi du papier toilette, des produits d'hygiène, d'entretien, des cahiers et des stylos à la rentrée et des sapins à Noël.

Scopéli privilégiera les produits locaux © Radio France - Marion Fersing

Objectif zéro déchet

Autre objectif de Scopéli : le zéro déchet. Avec des rayons de produits en vrac, des clients qui pourront venir avec leurs propres sacs et leurs propres bocaux pour limiter les emballages au maximum. Même démarche avec les fournisseurs pour éviter le suremballage avant même l'arrivée dans les rayons.

Il est aussi prévu des actions avec ceux qui ne vont pas d'ordinaire dans ce type de magasins : les étudiants, les familles modestes. Le supermarché devrait aussi abriter une garderie pour les enfants et un atelier cuisine.

Un appel au financement participatif

Pour l'instant, l'association compte 1.251 foyers adhérents (les cotisations vont de 10 à 50 euros par adulte en fonction des revenus). C'est suffisant pour lancer le supermarché en terme de "clientèle", mais Scopéli a besoin de bien plus, entre 600.000 et un million d'euros, pour aménager le bâtiment et ouvrir comme prévu dans quelques mois. Un appel au financement participatif vient donc d'être lancé sur la plateforme Zeste.