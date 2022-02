Scout toujours ? Plus que jamais dans le Gard et en Lozère où les adhésions grimpent en flèche

On fête ce mardi la Journée Mondiale du Scoutisme. Dans le Gard et en Lozère, l'association des Scouts et Guides de France compte 450 licenciés. Inscriptions possibles dès l'âge de 8 ans. Les plus jeunes sont appelés des louveteaux pour les garçons et des jeannettes pour les filles. L'adhésion commence à partir de 24 euros et c'est en fonction du quotient familial. Chez nous, le scoutisme fait recette depuis quelques années. Cristina Krawczyk habite Bessèges et c'est la responsable formation pour les Scouts et Guides de France dans le Sud Ouest : "Depuis une dizaine d'années, on est à nouveau dans une phase ascendante du nombre d'adhésions (...) il y a de nouveau un engouement de la part des parents et des jeunes à venir vers le scoutisme. On est vraiment une valeur montante pour l'accueil des jeunes et pour les valeurs que l'on a à transmettre."

L'association des Scouts et des Guides compte 89.000 adhérents en France.

"On prend en moyenne entre 5 et 8% par an de nouveaux adhérents. Et ça à tout niveau, même au niveau national." Cristina Krawczyk habite Bessèges et c'est la responsable formation pour les Scouts et Guides de France dans le Sud Ouest

"On a déjà une très longue expérience sur l'idée de vivre dans la nature, explique-t-elle. Mais aussi cette notion de vivre ensemble, et celle d'égalité garçons filles. Et face à ce tout audiovisuel numérique, on se trouve un peu en valeur refuge."

Selon Cristina Krawczyk, le scoutisme n'a plus cette image ringarde et vieille France qu'il pouvait avoir il y a encore quelques années. "On vit avec notre temps. On se sert aussi de supporters numériques, comme on sait respecter la nature et respecter autrui."

"On est ouvert à tous. Certes, nous avons une affiliation avec l'Église Catholique. Pour autant, nous accueillons toute confession, même des personnes qui n'ont pas de confession religieuse. Nous sommes apolitiques. Parfaitement. C'est vraiment un consensus du vivre-ensemble." Cristina Krawczyk