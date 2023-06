Scrabble retire une vingtaine de mots "haineux" et "irrespectueux" de sa liste officielle

"Lopette", "nègre", "boche" : certains mots "haineux" et "irrespectueux" ne sont désormais plus valides au Scrabble. Le jeu a retiré une vingtaine de mots de sa liste officielle. Ils n'apparaissent plus dans "L'Officiel du Scrabble", la bible des joueurs.