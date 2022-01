La sculpture d'un Lego™ géant fait sensation à Lodève

Les automobilistes ont eu la surprise de voir apparaître cette monumentale figurine mi-décembre à la sortie de Lodève. Avec ses quatre mètres de haut, et son air avenant, la sculpture fait sensation, et les curieux sont nombreux à s'arrêter pour prendre des photos.

C'est dans l'atelier Takavenir que l'artiste Nicolas Jouas et son collectif ont imaginé et créé la sculpture. L'atelier est spécialisé dans les œuvres d'arts en métal, et voulait fabriquer une création taille XXL. "_Techniquement c'était plus pratique de réaliser un Lego_™, explique Nicolas, il suffisait de prendre une figurine et d'adapter ses dimensions à une œuvre de très grande taille".

Quand il voit les passants s'arrêter, Nicolas se dit que le collectif a réussi son pari." On cherche à chaque fois à créer une interaction avec les gens, on pense que l'art doit parler immédiatement au public, être facile d'accès". Mission réussie en effet, à en voir les nombreux photos qui circulent sur les réseaux sociaux, où les enfants prennent la pose aux côtés du géant d'acier.

Nicolas Jouas, l'auteur de la sculpture géante, est content de l'attention que provoque son Lego d'acier. Copier

Mais le Lego™ géant n'a pas vocation à rester devant l'atelier. Nicolas Jouas a envoyé des propositions à plusieurs grandes villes comme Paris, Lyon ou encore Lille, et même à des parcs d'attraction pour accueillir la sculpture. Une chose est sûre, peut importe où le Lego™ de Lodève posera ses valises, transporter ses 1 500 kilos d'acier s'annonce comme une tâche ardue !