Adoptions impulsives, animaux non identifiés : à la SPA de Couzeix les abandons sont de retour

Depuis le déconfinement, la SPA est confrontée à la multiplication des abandons. Les bénévoles étaient pourtant optimistes : pendant les trois mois de fermeture au public, le refuge de Couzeix , près de Limoges , a fait face à quatre abandons, ce qui est relativement peu. Cette période est désormais révolue car les chatons affluent ces trois dernières semaines. "Nous sommes débordés ! On compte 15 à 20 arrivées par jour ! Nous allons très vite être saturés. Tous les ans c'est la même chose. Les maîtres ne stérilisent pas leurs chattes et avec trois portées par an, on en retrouve partout", désespère Jean-Guy Donnart, directeur de la SPA.

Les adoptions se font très souvent sur impulsion

En une heure, deux chiens sont amenés au refuge . Un dont le maître est décédé et dont la famille ne veut pas s'occuper. Un autre retrouvé sur l'autoroute A20, près de Saint-Sylvestre. Il est non identifié, un cas typique à la SPA. En plus des abandons il y a aussi les retraits d'animaux : "C'est une deuxième portée d'un chat adopté ici. Le couple n'a pas les moyens de s'en occuper et il est hors de question de leur laisser trois chatons dans 20 mètres carrés", explique Alicia, enquêtrice sur la maltraitance. L'année dernière 100 chats ont été retiré auprès des familles.

Des abandons de plus en plus nombreux

Allergies, manque de moyens financiers, déménagement, cadeau offert...c'est souvent les mêmes raisons selon la secrétaire : "il y a aussi des maîtres qui se lassent et qui ramènent l'animal après six ans de vie commune et c'est un traumatisme pour l'animal, un second abandon." Pourtant ceux qui adoptent sont soumis à un questionnaire précis, mais il a ses limites pour Jean-Guy Donnart : "qui va pouvoir vérifier que le chien ne dort pas à l'extérieur ? Personne. Les abandons arrivent de plus en plus car les adoptions se font très souvent sur impulsion, c'est-à-dire à la demande des enfants, sur un coup de cœur, puis ils se rendent compte que l'animal a des exigences. C'est pour ces raisons là que nous n'avons pas mis en place d'adoptions sur internet pendant le confinement. Il faut une rencontre avec l'animal, c'est fondamental, on ne pousse pas les gens à adopter", affirme t-il.

Tous les étés, environ 60 000 animaux sont abandonnés par leurs maîtres en France selon la fondation 30 millions d'amis.