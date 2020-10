L'église de Fontan transformée en épicerie solidaire

L'image n'est pas banale. Entre statue de la vierge et un christ sur sa croix, se mêlent des bouteilles d'huile, les paquets de gâteaux et des boites de cassoulet. Des dons qui arrivent pas hélicoptère et par train qui sont ensuite acheminée par camion jusqu'à la porte de la petite église. "C'était l'endroit le plus pratique pour nous, explique Jocelyne, bénévole de la commune, affectée à cette épicerie. Le camion peut venir en marche arrière sur le parvis de l'église. On a juste à décharger et à ranger." Tous les produits sont alors alignés sur des tables au milieu de la nef. Quelques chaises ont été conservées prés du chœur pour ceux qui veulent quand même encore un peu prier.

Le matin c'est supermarché !

L'après-midi est consacré au rangement et à l'évaluation des stocks. Le matin, c'est supermarché ! "Les habitants viennent avec leur liste, explique Christiane, autre bénévole. Elle nous la donne, patiente devant, et nous on remplit le panier." "Je suis fier des fontanais, explique Philippe Oudot, le maire. Il y a une fabuleuse solidarité qui s'exprime à travers cette épicerie ou dans la cours d'école qu'on a transformé en cantine municipale. On y sert 50 repas matin, midi et soir !"