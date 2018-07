Gard, France

75% des Français annoncent ne pas partir en vacances sans leur smartphone. Et pourtant, il serait temps de «recommencer à avoir des relations sociales, se sentir à l'aise avec les gens dans des rapports simples et directs ». Voilà ce que nous propose le professeur Pascal Perney, chef du service d'addictologie au CHU de Nîmes, pour nos vacances estivales. Le docteur a en effet constaté de plus en plus d'addictions à nos écrans, ce qui crée des troubles dans notre rapport à autrui. Laisser un peu son smartphone dans les valises peut donc être un bon moyen de commencer l'été.

Se déconnecter a d'autres vertus : « Prendre le temps de réfléchir, de regarder une œuvre d'art, de lire un livre, de se concentrer sur un article... Ça permet de travailler sa mémoire, sa concentration, mais aussi de rééquilibrer son emploi du temps », ajoute le professeur Pascal Perney.

Sans aller jusqu'à devenir un ermite, vous pouvez choisir de vous déconnecter quelque peu, et de se laisser l'opportunité de faire de belles découvertes.