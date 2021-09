Journée mondiale du tourisme : "on se déplace en tribu dans l'Yonne"

Isabelle Froment-Meurice est la nouvelle présidente de Yonne Tourisme. La pire crise de l'histoire du tourisme se prolonge à cause de l'épidémie de Covid-19. Mais le département ne manque pas de ressource.

France Bleu Auxerre : comment l'Yonne s'en est sorti cet été ?

Isabelle Froment -Meurice : Nous avons commencé avec un mois de juillet en demi teinte, le mois d'août s'est rétabli et l'arrière-saison s'annonce prometteuse et ressemble aux saisons d'avant Covid. Entre le Covid-19 et la pluie, les réservations ont eu lieu à la dernière minute. Les voyages ont eu lieu en famille, en groupe d'amis, j'appelle çà en tribu. On note une progression de 17% par rapport à 2019 pour les offres de logements meublés dans les gîtes et les hôtels.

On ne programme plus à l'avance ?

Non, d'ailleurs le plan de relance permettait de faire des réservations et de les annuler plus facilement qu'auparavant. On s'annonce à la dernière minute, en tribu, ce qui est toujours problématique pour les professionnels qui doivent calibrer le personnel en fonction.

Une tribu plutôt française ?

Essentiellement française. La clientèle européenne est revenue progressivement, notamment les Belges, les Suisses, Néerlandais et Allemands. La grande difficulté ce sont les Anglais qui ont eu beaucoup de mal à bouger avec la politique menée par leur Premier ministre.

La pandémie représente une occasion de repenser l'avenir du tourisme, comment voyez-vous son développement dans l'Yonne ?

On ne sait pas si la tendance va perdurer. On note un net fléchissement du tourisme de groupe. L'Yonne n'est pas un tourisme de masse hormis pour Vézelay et Guédelon. Il faut regarder si les nouveaux comportement vont rester. Il faut imaginer de nouvelles propositions, flécher des routes, cibler les Franciliens pour des escapades courtes dans le département autour du tourisme vert et culturel.