"On se dit qu'on travaille mal". Épuisés, les directeurs d'école se rassemblent après le suicide de leur consœur

Montpellier, France

"Ce n'est _pas possible de gérer correctement une classe complète_, de travailler comme tous les enseignants, et en même temps de travailler dans un bureau, de remplir toutes ces tâches administratives", souffle Jérôme, un directeur d'école primaire dans l'Hérault.

Jeudi 3 octobre, il se rassemble avec ses collègue enseignants devant le rectorat de Montpellier pour dénoncer les conditions de travail des directeurs d'école, la cause du suicide il y a quelques jours de Christine Renon, directrice d'une école primaire de Pantin, en Seine-Saint-Denis.

Une double journée

Depuis 2017 et la fin des contrats aidés, il ne peut plus compter au quotidien sur le travail d'une assistante pour l'aider dans son travail administratif. "Je ne peux pas abandonner ma classe pour aller ouvrir le portail, ou répondre au téléphone aux parents...j'ai l'impression de mal travailler. On se sent dépassés. Pour terminer tout ce que j'ai à faire, soit je reste tous les soirs jusqu'à 20h, soit je viens samedi ou je viens dimanche pour pouvoir terminer ce qu'il y avait dans mon bureau. Et tout ça, ça peut conduire au burn-out."

Jérôme a d'ailleurs dû être arrêté en 2018, pour surmenage. Sur la feuille de soins, son médecin inscrit les mots "maladie professionnelle". Mais en commission, on lui explique que cette qualification n'existe pas chez les directeurs d'école. Son arrêt est requalifié en "accident de service". "C'est comme si ça n'existait pas...il faut donc un suicide pour qu'on réagisse, c'est quand même incroyable !, dénonce-t-il. Quand on a une conscience professionnelle, ça veut dire qu'on se rend bien compte qu'on n'y arrive pas. Pourtant on fait de gros gros efforts."