"Se faire du bien", les conseils d'un psychiatre aux franciliens pour vivre au mieux cette période angoissante

Etre angoissé aujourd'hui "c'est plus que normal", assure Antoine Pelissolo, chef du service psychiatrie à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Après dix mois de vie sous covid, et des annonces successives pour nous confiner, déconfiner, reconfiner avant une énième conférence de presse ce jeudi soir du Premier ministre, les Français vivent de plus en plus mal cette période, d'autant plus à l'approche des fêtes.

Sur France Bleu Paris, ce jeudi, Antoine Pelissolo nous donne quelques conseils pour vivre au mieux cette période compliquée.

Eviter trop d'informations

Premier conseil, éviter de trop s'informer, sauf un minimum pour se tenir au courant. Mais il faut décrocher de l'actualité anxiogène pour éviter de trop stresser.

Prendre soin de soi

Deuxième conseil, "se faire du bien". Il faut "consacrer du temps à des choses peut-être futiles mais qui font du bien", même si elles sont de plus en plus rares. Antoine Pelissolo insiste, "il faut trouver les moyens de prendre soin de soi". Ça passe aussi par "le lien avec les autres" même si c'est difficile à maintenir en ce moment, "une condition essentielle au bien-être".

Une ligne téléphonique

Depuis le premier confinement, l'Agence régionale de Santé a mis en place une ligne téléphonique d'écoute et gratuite "Psy Ile-de-France" pour aider les franciliens. D'abord destinées aux familles et personnes avec des troubles mentaux, elle est ouverte depuis peu à tous. Des infirmières, psychiatres, psychologues sont à l'écoute. La demande est forte avec une augmentation du nombre d'appels depuis octobre, et une vingtaine d'appels par jour.

Pour contacter "Psy Ile-de-France" : 01 48 00 48 00

Visualiser le bout du tunnel

Dernier conseil du docteur Pelissolo, rester optimiste et se dire qu'il y aura une sortie à cette crise. "Les vaccins c'est une très bonne nouvelle". "On peut visualiser une fin de tunnel même si c'est dans plusieurs mois."