Se garer à Prémanon (Jura) pour aller skier en Suisse, sur le massif de la Dôle, c'est de nouveau possible

L’arrêté du préfet du Jura qui interdit l’utilisation du parking des Dappes, à Prémanon, et donc l’accès au domaine skiable du massif de La Dôle, en Suisse, est suspendu. Le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rendu sa décision ce mardi 2 février 2021. Le parking des Dappes est donc rouvert.

Brassage de groupes

L'arrêté préfectoral français avait été pris le 29 décembre 2020 pour 10 jours, puis prolongé deux fois, jusqu'au 3 février 2021. Pour la préfecture du Jura le parking est "de nature à favoriser le rassemblement de plus de six personnes dans l'espace public en France, le brassage de groupes et donc la circulation du virus".

La société Télé-Dôle, qui exploite les remontées mécaniques et les pistes du massif de la Dôle, l’école de ski suisse de la Dôle et le chalet de Cuvaloup, avait déposé deux recours le 22 janvier 2021 devant le tribunal administratif de Besançon : un référé-suspension et une demande d'annulation. Elle a donc obtenu gain de cause. "En interdisant (...) l'accès et le stationnement de véhicules sur le parking dit « des Dappes », qui est situé en France, sur le territoire de la commune de Prémanon, à une centaine de mètres de la frontière suisse, le préfet du Jura, compte tenu de la configuration des lieux, a concrètement rendu impossible l’accès du public aux remontées mécaniques de la station de ski la Dôle et l’ouverture de cette station" constate le juge des référés.

Les Dappes rouvert

Dans sa décision, le juge des référés "n’estime pas que la fréquentation potentielle du parking dit « des Dappes » par un public ayant vocation à fréquenter les remontées mécaniques et les pistes de ski du massif de la Dôle serait actuellement de nature à augmenter de manière significative la circulation du virus Covid 19 dans le département du Jura".