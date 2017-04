Se garer à Perpignan coûtera bientôt plus cher

Le conseil municipal de Perpignan doit voter ce jeudi soir la mise en place d'une délégation de service public, pour confier la gestion du stationnement "en surface" à une entreprise privée. Les tarifs vont augmenter au delà de 2 heures de stationnement.

Le prix du stationnement à Perpignan devrait augmenter au 1er janvier 2018. Il y aura ce qu'on appelle une "délégation de service public", avec une entreprise privée qui sera chargée de contrôler et de sanctionner les contrevenants. Ce sera donc une "semi-privatisation".

Les tarifs vont augmenter au delà de 2h de stationnement

Si vous vous garez, il faudra entrer votre plaque d'immatriculation dans les nouveaux parcmètres et payer : 2h maximum, au même prix qu'actuellement. Mais il sera impossible de "recharger", de renouveler son ticket au delà de 2h. Et si vous restez et que vous êtes contrôlés, vous recevrez chez vous une redevance. Là ça va faire mal, les prix grimpent en flèche à partir de la 3ème heure. Ça pourrait être 17 € les 4 heures, plus de 20 € la journée, selon le conseiller municipal délégué au stationnement. Les tarifs n'ont pas encore étaient fixés.

"Il n'y a pas de racket !"

Cette mesure va permettre d'éviter les "voitures ventouse" assure Jean-Michel Henric, conseiller municipal délégué au handicap et aux mobilités, et donc au stationnement. "Il s'agit de faciliter le stationnement de courte durée, plutôt que le stationnement de longue durée. Les premières heures ne bougent pas, vous pouvez venir en ville faire vos achats et vos activités. Pour des temps plus longs, il faudra plutôt opter pour des stationnements en souterrain, en parkings dédiés, voire préférer les zones à tarifs jaune, qui sont à 1€ la demi journée. Il n'y a pas de racket, si on s'acquitte de la somme qui est indiquée, il n'y a pas de raisons que ça bouleverse nos habitudes".

"Il y a une forme de rapt de l'espace public des Perpignanais".

C'est une entreprise privée qui va s'assurer que tout le monde paie, et donc "traquer" les tricheurs. Une mauvaise chose pour Alexandre Bolo, conseiller municipal d'opposition, membre du rassemblement Bleu Marine. "Le domaine public doit rester géré par la sphère publique. Ce sont des agents publics qui doivent contrôler le bon paiement des heures de stationnement, même si nous trouvons que ces heures de stationnement sont trop chères. Et les agents de l'entreprise privée qui vont mettre les contraventions, dans la mesure où l'objectif d'une entreprise privée, c'est de faire du bénéfice contrairement au service public qui n'a pas un critère de rentabilité obligatoire, là ça va tamponner au niveau des contraventions, et il y a une forme de rapt de l'espace public des Perpignanais".

L'opposition "Rassemblement Bleu Marine" va voter contre

Ce jeudi soir, le conseil municipal doit donc voter la délégation de service public, pour donner la gestion du stationnement à une entreprise privée. L'opposition autour de Louis Aliot va voter contre. L'entreprise privée reversera au moins 1,5 million d' euros à la ville, car c'est ce que rapporte actuellement le stationnement chaque année. Mais évidemment elle chargera à faire des bénéfices.

Barcelone a déjà mis en place ce principe. Avant, seuls 30% des automobilistes garés payaient, désormais ils sont 67%.