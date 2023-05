"Se lever le matin et avoir un but" : le travail comme outil pour la réinsertion à la prison de Mont-de-Marsan

Indemnisation des victimes, réinsertion et prévention de la récidive : le travail est un enjeu important dans les établissements pénitentiaires. France Bleu Gascogne a eu l'autorisation exceptionnelle, fin avril, de pénétrer dans le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, dans les Landes, pour découvrir comment les détenus travaillent en prison et pour y tourner une série de reportages.

Dans la prison de la préfecture des Landes, sur 750 détenus, 730 détiennent un "passeport travail" et ont le droit de travailler. Pourtant, ils ne sont que 130 à effectivement travailler. La plupart sont affectés au service général, c'est-à-dire à des tâches d'entretien et de fonctionnement de la prison. Une petite poignée de détenus sont employés aux ateliers, par une entreprise extérieure.

Selon le ministère du Travail, près de 60 % des personnes qui sortent de détention récidivent dans les cinq années qui suivent leur libération. Ce taux dégringole à 7 % quand ces personnes bénéficient d'un accompagnement spécifique et, par exemple, quand ils peuvent travailler en prison. L'avocat montois, maître Frédéric Dutin, ne compte plus ses clients incarcérés qui attendent de pouvoir travailler. Pour lui, le travail en prison est indispensable pour éviter la récidive."Beaucoup de détenus rentrent en détention alors qu'ils ont été coupés d'une activité professionnelle. La détention devrait leur permettre de remettre le pied à l'étrier en imposant des horaires de lever, de coucher et en redonnant le goût du travail et le goût de participer à l'effort collectif."

La directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, Vanessa Prempain, s'emploie à trouver d'autres entreprises prêtes à faire travailler les détenus. "Notre objectif est d'arriver à une pleine capacité d'occupation (des ateliers de travail aménagés dans la prison, NDLR)" affirme-t-elle. "On doit tous se sentir concernés par cet objectif commun qui est de lutter contre la récidive". Pour la directrice de la prison, "le travail permet au détenu d'indemniser les parties civiles et de pouvoir ressortir, retrouver une place dans la société, un peu moins amoché que quand il est rentré en prison". En 2021, en France, seul un détenu sur trois travaillait.

"Avoir un but"

Pour preuve, dans les ateliers du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, jusqu'à 120 détenus peuvent travailler simultanément. Le jour du reportage tourné par France Bleu Gascogne, ils sont 25. Certains travaillent dans un atelier cartonnerie, d'autres posent des joints sur des montants de portes. Au fond, se trouve une salle réservée à la couture, où des machines industrielles sont installées et où "on recycle par exemple des voiles de bateau en bagagerie, on fabrique des accessoires pour l'armée", décrit Valérie, la responsable de l'atelier, employée par le prestataire privé GEPSA. Cela fait 15 ans qu'elle travaille en milieu pénitentiaire. Un métier de passion, qu'elle réalise avec beaucoup d'humanité, car "en prison, il y a tout le monde", résume-t-elle. "Le respect de soi-même, ils l'ont perdu. Et l'atelier permet tout cela, de se lever le matin, d'avoir un but et d'avoir un après surtout." Elle trouve sa satisfaction lorsqu'elle voit "l'évolution des gens, le regard qu'ils ont et la réaction qu'ils ont quand on leur a montré qu'ils étaient capables de réaliser quelque chose."

Non loin de là, dans une des alvéoles de l'atelier, José conditionne des cartons pour une chaîne de fastfood. Grand, athlétique, la cinquantaine, les cheveux gris, les yeux bleus rieurs. Ancien pompier professionnel, cela fait huit ans qu'il est en prison. "Le fait de travailler aux ateliers, cela amène effectivement un petit confort pour les prisonniers, parce qu'on s'évade de la prison et on a des relations avec d'autres personnes. Cela nous permet de garder un peu ce qu'on avait l'extérieur, cela nous resocialise dans la prison, l'air de rien", témoigne-t-il. D'où l'importance d'attirer davantage de travail en centre pénitentiaire, plaide Valérie : "On a les compétences, le savoir-faire et en plus les petites entreprises qui peuvent avoir des petites difficultés, avec le coût des flux, l'électricité, nous, on le met à disposition. Donc notre prestation peut aider une entreprise à sortir la tête de l'eau et à durer dans le temps. La communication doit se développer parce que cela a tout son sens. Il faut être fier de participer à la réinsertion. Cela a du sens pour l'être humain, cela a du sens pour le futur de l'entreprise."

"Cela m'a fait grandir"

Mais la grande majorité des postes dévolus aux détenus au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, soit une centaine, sont au service général, c'est-à-dire à l'entretien et au fonctionnement de la prison. Des postes à la cuisine, à la buanderie, au nettoyage, mais aussi pour préparer ce qu'on appelle les cantines. En effet, en dehors des repas, les détenus ont la possibilité d'acheter d'autres produits alimentaires ou hygiéniques avec leur propre argent. Une sorte de supérette sur catalogue qui permet d'améliorer un peu le quotidien. Ce sont des détenus qui sont chargés de préparer ces commandes puis de les distribuer.

Guillaume a 30 ans, il a été condamné à quatre ans de prison, et il est justement responsable du magasin. Son rôle est de "réceptionner les livraisons des fournisseurs et après, je dois sortir les commandes des rayons pour qu'on puisse faire les poches pour chaque détenu". Un travail primordial pour lui car "je ne reçois pas d'aide financière de l'extérieur, donc c'est seulement mon salaire (encadré par la loi et qui va de 2,25 € et 3,72 € de l'heure, NDLR) qui me permet de vivre en détention. Certes, tous les midis, tous les soirs, le repas est fourni par la prison. Mais pour le tabac, par exemple, si on ne travaille pas ou qu'on n'a pas de virements de l'extérieur, on ne peut pas avoir tout ça", explique-t-il.

Mais ce travail, il en est persuadé, sera aussi utile pour l'après, la sortie de prison. "J'ai appris plein de choses ici : gérer un magasin, le stock... Et cela m'a fait grandir aussi. J'ai grandi en prison, j'ai grandi par rapport au cadre, aux responsabilités qu'on nous donne. Cela nous fait grandir, mûrir", assure Guillaume dans un sourire confiant.

Le témoignage de Guillaume est évidemment le témoignage idéal, celui que l'administration pénitentiaire aimerait entendre dans la bouche de tous les détenus. Mais la réalité, c'est qu'il y a peu de postes. Les détenus qui travaillent sont donc triés sur le volet, des hommes qui mesurent la chance qu'ils ont et qui font donc tout pour s'investir et pour garder ce travail.