On se met dans l'ambiance à une semaine du carnaval de Granville

Granville, France

C'est l'occasion de rencontrer ceux qui font le carnaval de Granville, qui le fabriquent, pendant 6 mois de l'année.

Le hangar où se préparent une vingtaine de chars de la 145 ème édition ducarnaval © Radio France - Jacqueline FARDEL

Le public pourra voir une vingtaine de chars sur les 47 qui participent à la grande cavalcade du dimanche 3 et du mardi 5 mars 2019.

47 chars se préparent pour les grandes cavalcades © Radio France - Jacqueline FARDEL

Les chars sont en phase de finalisation à quelques jours de l'ouverture de la 145 ème édition. Ce sont les derniers coups de pinceaux, les derniers slogans ajoutés...parce que le carnaval est avant tout satirique et humoristique et s'adapte à l'actualité cette année encore

Mais on garde le secret jusqu'au bout . Jean-Pierre travaille depuis 4 mois à la préparation de son char, sur lequel se trouve une église et un café. On n'en saura pas plus "Il y a encore beaucoup de finitions, c'est à dire le principal : le côté satirique ! On cache des choses jusqu'au denier moment "

Sur le char de Jean-Pierre une église avec une licence IV ! © Radio France - Jacqueline FARDEL

Chaque année c'est le même enthousiasme pour trouver ce qui va plaire, faire rire le public.

Jean-Luc a 61 ans, dont 50 ans de carnaval " On a toujours des idées au dernier moment, ça turbine dans nos têtes. On a toujours un grain de sel a rajouter, on n'a jamais fini !"

"On n'a jamais fini ! On a toujours un grain de sel à rajouter !" © Radio France - Jacqueline FARDEL

Des centaines d'heures de travail sur chaque char: pas de quoi fatiguer Corinne. Elle travaille sur le char Al'radin. " je fais la peinture ! ça fait 15 jours que je suis en vacances , 15 jours que je suis ici de 10h30 à 18h !

j'aime cette ambiance. Je le fais depuis 9 ans...et je suis prête à continuer encore et encore et encore ! Pour partir de zéro et arriver à quelques chose d'extraordinaire"