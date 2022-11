"Se mettre à la place du chauffeur" pour éviter les collisions avec des engins agricoles en Creuse

"Ce ne sont plus de petits tracteurs aujourd'hui, ce sont des mastodontes", voilà comment Michel Dubreuil, délégué de la Prévention Routière dans la Creuse décrit les engins agricoles. Il faut donc adapter sa conduite, à la fois en tant qu'agriculteur derrière le volant, mais aussi comme automobiliste. Une consigne passée ce vendredi 18 novembre à Guéret aux salariés du service de remplacement dans le département , lors d'une journée de sensibilisation.

"La vitesse des tracteurs est passée de 25 à 40 km/h. Sur nos routes de campagne, on ne s'arrête pas comme ça, en claquant des doigts. C'est super dangereux", poursuit Michel Dubreuil, qui donne donc plusieurs conseils.

"A nous automobilistes, de ralentir"

"Il faut ménager la vitesse en fonction de la chaussée. Si on est sur une route de campagne, on doit être doublement vigilant. Quand on arrive à un carrefour, il faut qu'on ait un gyrophare, que les gens nous voient bien. Nous aussi, automobilistes, on doit se mettre à la place du chauffeur du tracteur. On sait pertinemment qu'il ne va peut-être pas pouvoir, prendre l'accotement parce que la remorque risque de se renverser. Donc à nous aussi de ralentir et puis de serrer au maximum le bord de la chaussée pour que tout se passe bien", détaille-t-il.

Sur le terrain, Pauline Pelletier rencontre fréquemment ces difficultés sur les petites routes du département. "Les gens ne savent pas forcément, mais si on a une bétaillère avec des animaux ou une remorque qui est remplie, en hiver se mettre sur le bas côté, ça peut être même très dangereux parce qu'on peut se retrouver à aller carrément au fossé. Mais bien sûr, nous, on doit faire très attention à laisser la place qu'il faut pour les voitures", explique l'agricultrice salariée du service de remplacement depuis 2020.