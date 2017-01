TÉMOIGNAGE - "Tous les soirs j'appelle le 115 et ça me pèse ", raconte Brasil, un SDF dijonnais de 35 ans

Des températures polaires sont annoncées ces prochains jours en Côte-d'Or. Le département a enclenché le plan grand froid depuis novembre. Il permet d'ouvrir des places supplémentaires en cas de chute des températures. Pour Brasil, un SDF dijonnais, c'est un combat quotidien de trouver un toit.

Il a 35 ans et déjà vingt ans de passés dans la rue. Mais il se débrouille chaque soir pour ne pas dormir dehors. Brasil, c'est le surnom qu'il s'est trouvé dans la rue, n'a pas de mal à parler de son quotidien. "C'est dur, et ça me pèse chaque soir de devoir appeler le 115. Mais je m'adapte. Je connais certains gars qui dorment comme ça sans rie dehors, moi je me suis toujours débrouillé pour trouver au moins une toile de tente".

Un quotidien difficile

Aujourd'hui il navigue entre Dijon et Bordeaux, où il trouve la situation plus facile. Là-bas, dit-il quand il appelle le 115, il peut trouver un toit pour dix jours tandis qu'ici, il doit recommencer la même démarche tous les soirs.

"Et comme l'accueil de jour ferme à 17h, ensuite il faut attendre jusqu'à 20h pour pouvoir appeler le 115, et entre 20H et 22H on est dehors. Et le matin, il faut partir à 7h et attendre 8h pour revenir au chaud, à l'accueil de jour".

Sortir de la rue, c'est le voeu le plus cher de Brasil,un SDF dijonnais de 35 ans © Radio France - Stéphanie Perenon

Mais on se débrouille, on est plusieurs et on s'entraide et puis on peut dire ce qu'on veut mais l’alcool ça aide, ça nous tient chaud même si on n'est pas tous des alcooliques à 100%. Personnellement j'ai fait des efforts mais le plus dur c'est d'accepter l'image que les gens nous renvoient qui n'est pas forcément juste. Mais comme on dit, tout ce ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je suis tombé bien bas et maintenant je ne fais que remonter, je ne pourrai pas descendre plus bas. - Brasil, un sans-abri dijonnais

Son espoir : sortir de la rue

Car il y a ce que l'on ne voit pas, son diplôme de carreleur et son ancien poste de chef d'équipe, qui lui offrait une vie confortable. C'était avant. "Les gens croient que je ne sais rien faire mais c'est pas vrai. Je fais des efforts, j'ai vraiment envie de retravailler et j'espère bien décrocher un boulot très vite, pour sortir enfin de ce quotidien de la rue."

Témoignage de Brasil, un SDF de 35 ans Partager le son sur : Copier

Plan grand froid au niveau jaune en Côte-d'Or

Un plan grand groid qui comprend plusieurs échelons. Ils correspondent aux relevés de températures de Météo France croisés avec la durée de ces périodes de froid. Actuellement ce plan est au niveau 1, le niveau jaune c'est-à-dire pour des températures ressenties entre - 5°C et - 10°C. Ce niveau permet déjà d'ouvrir des places supplémentaires dans les centres d'hébergements pour sans-abri et les maraudes peuvent aussi être renforcées.

L'étape suivante c'est le niveau orange, entre - 11°C et - 17°C. Là aussi plus de places et plus de maraudes et des services de police et de gendarmerie mobilisés avec des passages pendant leurs patrouilles dans des endroits où les SDF ont l'habitude de se retrouver.

Enfin, plus exceptionnel, le dernier niveau, rouge, pour un froid extrême, soit au-delà des - 18°C. Dans ce cas-là, la préfecture peut être amenée à demander l'aide des hôpitaux et utiliser des bâtiments tels que des gymnases ou des salles communales pour y mettre à l'abri les personnes les plus en difficulté.