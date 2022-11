Foire internationale et gastronomique de Dijon : on vous y emmène !

Les dijonnais attendent la Foire internationale et gastronomique chaque année, avec impatience. C'est le premier événement économique et populaire de Bourgogne-Franche-Comté, créé en 1921, dans le but de faire rayonner la gastronomie locale et les vins régionaux. Le succès est chaque année au rendez-vous, avec plus de 100 000 visiteurs qui se retrouvent au Palais des Congrès.

ⓘ Publicité

Plus de 9 000 visiteurs ont fréquenté la Foire, dès le premier jour

Nadine Bazin, Directrice de Dijon Congrexpo, nous confie son enthousiasme concernant cette 92ème édition de la Foire internationale. Une année de travail en équipe est nécessaire pour le bon déroulement de la dizaine de jours que compte la foire.

loading

La Foire s'éveille chaque matin, aux alentours de 7h

Joël et José, de l'équipe technique de la Foire, s'activent dès 7h30 entre les centaines de stands, pour préparer l'accueil du public à 10h. Les tables, chaises, chariots et autres câbles électriques virevoltent très tôt, dans les travées du Palais. Jean-Robert, représentant de l'union locale des artisans-boulangers, prépare avec son équipe les pains et viennoiseries pour les exposants, dès 4h du matin. Enfin Daniel, Président de l'Amicale des cuisiniers de Côte d'Or, agence son large stand à l'entrée de la Foire pour accueillir les chefs, tous invités à faire découvrir leur cuisine et leurs mets originaux.

loading