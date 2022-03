"On se retrouve avec un parc assaini" : Lesparre-Médoc a pérennisé le permis de louer

Mener la vie dure aux marchands de sommeil, c'est une proposition qui revient régulièrement dans la consultation citoyenne "Ma France 2022". L'une des solutions mises en place localement, c'est le permis de louer. L'initiative séduit de plus en plus de communes en Gironde.

450 000 logements sont considérés comme insalubres en France. Une situation qui indigne de nombreux internautes selon les résultats de notre grande consultation citoyenne. La lutte contre l'habitat indigne est très souvent évoquée comme devant être une priorité pour le prochain quinquennat. A 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Gironde s'est penchée sur les solutions proposées localement pour faire la chasse aux logements en mauvais état. En Gironde, le permis de louer est de plus en plus courant. Depuis le 1er janvier 2022, dix communes de Bordeaux Métropole imposent ce dispositif. Mais d'autres villes ont pris de l'avance et ont un certain recul sur l'efficacité de la mesure. C'est le cas de Lesparre-Médoc, au nord de Bordeaux.

France Bleu Gironde : Depuis 2018, il faut un permis de louer à Lesparre-Médoc. Pourquoi l'avoir mis en place ?

Bernard Guiraud, maire de Lesparre-Médoc : "Cela faisait suite à une étude du plan local de l'habitat. A Lesparre-Médoc, nous avions constaté un parc immobilier, et notamment un parc locatif, assez vieillissant et même parfois insalubre. Tout propriétaire qui souhaite louer un bien doit se signaler auprès de la mairie, transmettre un dossier, ensuite ça prend au maximum 15 jours. On ne l'a pas voulu comme une contrainte."

Qu'est-ce que vous regardez dans les logements pour accorder, ou non, ce permis ?

"Notre collaboratrice a une grille à constater. Il faut que l'électricité soit aux normes ou qu'il y ait un dispositif pour renouveler l'air par exemple. Une fois que les constatations sont faites, le propriétaire a son permis de louer. Parfois, il s'agit de remettre un petit coup de peinture ou faire quelques travaux. C'est surtout basé sur la salubrité du logement."

Et quels sont les résultats ?

"En quatre ans, nous avons traité plus de 750 dossiers. Quatre ont été jusqu'à l'amende de 5000 euros parce que les propriétaires ne voulaient pas se plier à ce permis de louer et n'ont pas répondu non plus aux relances. Mais dans 95% des cas, ils jouent le jeu et cela devient un vrai label pour eux."

Ce dispositif a-t-il découragé des propriétaires de louer leurs biens ?

"Non, au contraire ! Les mauvais propriétaires ont vendu et on voit arriver de nouveaux propriétaires, qui font des travaux. Le parc immobilier augmente : on était à 2800 logements environ en 2008 et on en est aujourd'hui à 3300."

Vous estimez que l'amélioration est nette pour les locataires ?

"Oui. On se retrouve avec un parc assaini. Mais il reste encore des logements insalubres. On doit obtenir un permis de louer lorsqu'il y a un changement de locataire, ce qui passe sous les radars les logements où les locataires sont là depuis des années. Nous ne pouvons pas faire de constatations tant qu'il n'y a pas de turn-over."

Est-ce que vous avez d'autres outils pour agir dans ces cas-là ?

"Oui, on essaie au maximum d'encourager les propriétaires avant d'en venir au coercitif. Ils peuvent avoir des aides pour un ravalement de façade ou une mise aux normes à l'intérieur par exemple. Ensuite, on a également une procédure administrative de police de l'habitat."

Combien coûte le dispositif du permis de louer à la commune ?

"Le fonctionnement de ce service représente environ 30 000 euros par an. Nous n'avons pas d'aides de l'Etat. Pour une commune comme la nôtre, c'est un coût important, mais j'estime que c'est politique aussi. C'était ma vision pour la ville, il fallait qu'on assainisse le parc locatif. Et d'ailleurs, depuis, de nombreuses communes autour nous contactent pour découvrir notre dispositif. On a même eu un appel de Marseille ! Notre technicienne est devenue experte dans ce domaine et donne maintenant des formations."