"On se sent abandonné par l'État" : 6 mois après la tempête Alex la colère monte chez les élus

Il y six mois la tempête Alex dévastait nos vallées. Le 2 octobre 2020 les flots déchaînés emportent en quelques heures près de 400 maisons, des cimetières, des routes, des ponts... près de 1.600 familles sont touchées dans les vallées de la Roya ou de la Vésubie. Six mois après, l'émotion est toujours forte et les travaux à peine entamés. Ils sont estimés à plus d'un milliard d'euros pour reconstruire nos vallées.

Un milliard d'euros de travaux

Présent le 7 octobre dernier sur place, à Tende, le président de la République Emmanuel Macron avait notamment promis une enveloppe de 100 millions d'euros pour alimenter le fonds d'Urgence 06. Six mois après, on est très loin du compte selon les élus locaux qui assurent que seulement 26 millions d'euros ont pour l'instant été débloqués par l'Etat.

On a la fâcheuse impression d'être pris pour des dindons

"On a l'impression d'avoir été trahi, on se sent abandonné," lâche le président du département des Alpes-Maritimes Charles-Ange Ginésy. Avec le député Éric Ciotti, ils viennent d'écrire un nouveau courrier, directement adressé à Emmanuel Macron. "Nous vous lançons un véritable SOS", peut-on lire en gras dans ce courrier adressé le 29 mars au président de la République. Et qui reste pour l'heure sans réponse. "On a la fâcheuse impression d'être pris pour des dindons", renchérit Charles-Ange Ginésy qui assure que les collectivités locales n'auront pas les reins assez solides pour assumer seules les travaux.

Ces travaux de reconstruction sont estimés à un milliard d'euros. Pour rappel, 400 maisons ont été détruites, plus de 400 bâtiments ont été endommagés et 180 familles relogées. "L'argent c'est le nerf de la guerre et pour l'instant on est plein de doutes concernant l'engagement de l'État," conclut le président du département.