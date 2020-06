"On se sent délaissés" : à Nancy, un chauffeur de taxi conventionné déplore le manque de masques

"On est laissés à l'abandon". Thierry, chauffeur de taxi conventionné, transporte régulièrement des malades vers les unités de soin mais il doit se débrouiller seul pour s'équiper, notamment de masques de protection. Les taxis conventionnés ne sont en effet pas considérés comme des transporteurs sanitaires au sens strict du code de santé publique. Ils ne bénéficient donc pas des stocks de masques chirurgicaux fournis par l'Etat.

"On n'a pas de masques depuis le début de la crise. On est obligés de quémander un peu partout, confie ce salarié d'une entreprise de taxis nancéienne. C'est la débrouille : quand on va à l'hôpital on essaie d'avoir quelques masques qu'ils donnent à l'entrée."

Quand on va à l'hôpital on essaie d'avoir quelques masques qu'ils donnent à l'entrée, c'est la débrouille!

L'Agence régionale de santé explique que les masques chirurgicaux du stock d’Etat restent prioritairement réservés aux soignants et aux transporteurs sanitaires. Les taxis conventionnés ont été invités à se doter de masques dits « grand public », accessibles dans le commerce.

"On peut en acheter mais on en utilise au mois deux par jour et on est sept dans la société, poursuit le chauffeur de taxi. S'il faut en acheter trois boîtes par semaine, ce sont des coûts pour la société. Ce qu'on voudrait c'est avoir des masques comme les ambulanciers, eux ils ont un quota offert par semaine."

Entre chaque patient transporté, Thierry procède à la désinfection des sièges et des poignées de portes. "Il y a quand même des risques d'infection, on transporte des malades, on va dans les hôpitaux, s'inquiète-t-il. On est un peu délaissés."