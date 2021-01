"On se sent enfermés, privés de notre jeunesse", à Limoges, Maylis Subrenat raconte sa vie d'étudiante en 2021

«C’est dur d’avoir 20 ans en 2020» disait le Président de la République, Emmanuel Macron l'an dernier. En 2021, la problématique reste la même. Depuis de longs mois, les étudiants sont privés de cours à la fac. L'heure est à la dématérialisation, chez soi, seul devant son ordinateur. "Ce n'est pas simple de suivre les études, acquiesce Maylis, étudiant en droit. Jamais on n'aurait pu imaginer cela. Il y aura un avant et un après."

20 ans marque l'arrivée à l'âge adulte. Une période de découvertes et de rencontres en temps normal, aujourd'hui c'est impossible avec les restrictions sanitaires. "Je me disais qu'à 20 ans, c'est l'âge pour faire des expériences. Aujourd'hui on est contraints, cloisonnés chez nous. On ne peut plus rencontrer de nouvelles personnes ou sortir avec nos amis"

"On s'adapte"

Face à ces restrictions sanitaires, Maylis s'adapte : "Avec mes amis, on s’organise des soirées jeux de société sur les réseaux sociaux, une belle manière de passer des moments ensemble. On s'adapte." La jeune fille vit dans une collocation de cinq. Mais Maylis pense aussi aux autres étudiants : "Certains se sentent terriblement seuls dans des 11 m² et 9m² dans les chambres universitaires. Ils ont vite fait de tourner en rond et de déprimer."

Dans un sondage Odoxa pour France Bleu, quatre jeunes sur cinq estiment avoir subi des préjudices importants liés à la crise sanitaire

