"Je me suis sentie marquée au fer rouge" : après le suicide de leurs enfants, des parents ligériens témoignent

À l'occasion de la journée mondiale de la prévention du suicide ce mardi, des parents ligériens touchés par le suicide d'un enfant témoignent de leur culpabilité, et de la lente reconstruction.

"Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ?" La voix nouée par l'émotion, Sandrine (toutes les personnes ayant témoigné souhaitent rester anonymes) résume en quelques mots le sentiment de culpabilité qui l'étreint depuis le suicide de sa fille de 15 ans.

"C'est comme une déflagration dans votre vie, avec l'impression que tout se fissure avec violence", poursuit Sandrine, qui témoigne à l'occasion de la journée mondiale de la prévention du suicide de ce mardi.

Culpabilité omniprésente

"Le suicide de ma fille a été un acte soudain que j'ai beaucoup de mal à comprendre", explique Sandrine, qui décrypte la difficulté à vivre après.

"Il n'y a pas de coupable, comme dans les accidents de voitures par exemple, personne vers qui diriger sa colère, qui se transforme en grande tristesse", raconte Sandrine.

Tristesse, colère et culpabilité, des sentiments partagés par Marie-Thérèse et Jean, dont une des filles s'est suicidée, en 1993. "J'avais l'impression d'être marquée au fer rouge, je vivais avec une grande honte et une grande culpabilité", commence Marie-Thérèse.

La douloureuse recherche d'explications

Jean, son conjoint, raconte comment il essayé de se défaire de la souffrance engendrée par la mort de sa fille. "Il faut arrêter de chercher le "pourquoi ?", il y a une part de mystère dans le suicide, que l'on ne peut pas comprendre, et il faut l'accepter", explique Jean.

Marie-Thérèse, elle, a fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. "J'ai écrit sur un papier combien j'aimais Béatrice, et je lui ai demandé pardon, cela a été le début d'un chemin de paix pour moi", raconte Marie-Thérèse.

Sandrine, Jean et Marie-Thérèse font partie de l'association "Jonathan Pierres Vivantes", une association pour échanger sur la perte d'un proche.