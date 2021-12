"On se sent moins à l'abandon" : dans le quartier de Kermoysan à Quimper, la rénovation énergétique séduit

"Oui, ça fait plaisir à tout le monde !" Face à son immeuble fraîchement ravalé, Mylène ne boude pas son plaisir. Son appartement fait partie des 198 logements sociaux de l'OPAC Quimper-Cornouaille qui viennent d'être rénovés et équipés d'ascenseurs dans le quartier prioritaire de Kermoysan à Quimper. Chez elle, c'est la salle de bain, le chauffage et la tuyauterie du gaz qui ont été refaits à neuf cette année. "C'est beaucoup plus agréable, et ça va nous permettre de faire des économies d'énergie", se réjouit-elle.

Les façades aussi ont été ravalées et repeintes de couleurs vives. Ce lundi, les travaux sont quasi-terminés. Au-delà de ce nouveau confort, c'est aussi une "fierté retrouvée pour le quartier", témoigne celle qui vit à Kermoysan depuis trente ans. "Avant, on avait un peu honte du quartier quand la famille venait, on avait le sentiment d'être laissés à l'abandon", raconte Mylène. "Maintenant c'est beau, on a un quartier qui prend de la valeur, et qui donne envie de venir".

Six millions d'euros investis

Les travaux sur ces immeubles situés rue d'Irlande et place d'Ecosse ont débuté en 2019, et devraient se terminer vers la mi-2022. La rénovation accuse un retard d'environ six mois, lié à la crise sanitaire, "mais le plus gros est fait", souligne Gildas Le Grand, directeur de l'OPAC Quimper-Cornouaille. Coût de l'opération : 6 millions d'euros, financée en partie par le programme de rénovation urbaine, signé en 2019 entre la Ville, l'Etat et le bailleur social. Le reste de cette somme est fourni par l'OPAC, "sans hausse de loyer pour les habitants", précise Gildas Le Grand.

212 autres logements seront rénovés à partir de fin 2022. Ce sera la troisième et dernière phase de ce plan de rénovation urbaine, qui dure jusqu'en 2025.