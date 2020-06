"On se sent trahis" : la colère des policiers ne retombe pas après les annonces de Christophe Castaner

Se dirige-t-on vers une rupture totale entre les policiers et le ministre de l'Intérieur ? Depuis les annonces de Christophe Castaner lundi 8 juin pour répondre aux accusations de racismes et de violences dans la police, les forces de l'ordre se sentent abandonnées par leur ministre de tutelle. "On se sent un petit peu trahis. Pendant les manifestations des gilets jaunes et les attentats, on était le dernier rempart de la République, explique sur France Bleu Paris Grégory Goupil, secrétaire national du syndicat Alliance Île-de-France. Nous avons eu de nombreux collègues blessés lors de manifestations, et certains assassinés pendant les attentats. Maintenant, on est jeté en pâture par notre gouvernement."

Pas de risque zéro

Parmi les annonces qui suscitent la colère : l'interdiction de recourir à la "clé d'étranglement" comme technique d'interpellation. "Désarmer les policiers, c'est mettre les policiers en danger, regrette Grégory Goupil. Cette technique a fait ses preuves pour interpeller en sécurité et pour minimiser les blessures. Comment va-t-on interpeller demain ? Je vous assure que si on désarme les policiers, cela va se traduire par une montée de la violence". Mais Grégory Goupil reconnait que le risque zéro n'existe pas pendant une interpellation : "Il y a des gens plus fragiles, qui ont des antécédents. Pendant n'importe quelle intervention on est pas à l'abri d'un accident".

On va aller vers un sentiment d'impunité dans les rangs des anti-polices

"Non la police n'est pas une mafia"

Le secrétaire national du syndicat Alliance Île-de-France s'oppose également aux accusations de racisme systémique dans la police. "Des gens racistes, on en a dans nos rangs comme il y en a partout, regrette-t-il. Ça reste marginal, c'est une minorité." Grégory Goupil assure également qu'il n'y a pas "de mafia" dans la police et que "des policiers intègres font remonter" les faits racistes et non déontologiques.