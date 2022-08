"On se sent un peu archéologue" : à la station Marx Dormoy, de vieilles cartes et affiches réapparaissent

C'est un petit musée pour le prix d'un billet de métro : de vieilles cartes et affiches ont refait surface à la station Marx Dormoy, sur la ligne 12 du métro parisien, suite au début des travaux de rénovation. Curieux et voyageurs se pressent pour déchiffrer ces vestiges, dont certains datent des années 1940.

"On se sent un peu archéologue", témoigne Aurélia, les yeux plissés pour déchiffrer ce qu'il reste des affiches. Elle qui habite le quartier se dit émue "de voir des choses qui sont restées enfermées pendant tellement d'années… Ces petits bouts de passé, je trouve ça très joli et super poétique."

De vieilles affiches derrière l'ancienne structure qui séparaient les quais du mur de la station © Radio France - Marie Maheux

Frank aussi est venu chercher de la poésie et de l'histoire. Ce comptable s'est déplacé spécialement pour prendre quelques photos. Il s'attelle à lire un panneau jauni : "Chemin de fer métropolitain, extrait du décret du 22 mars 1940... C'est effacé mais c'est probablement 1943. C'est intéressant de voir ces affiches, c'est rare."

Une vieille carte du métro dans la station Marx Dormoy © Radio France - Marie Maheux

Et justement, quelques mètres plus loin, Fatima et son mari eux, veulent voir ce patrimoine protégé par la RATP : "Il ne faut pas qu'ils mettent quelque chose ou qu'ils enlèvent ça, il faut qu'ils les protègent avec une vitre !", s'exclame-t-elle, "c'est très beau et très particulier."

Une affiche de la société des transports parisiens © Radio France - Marie Maheux

Avis aux amateurs, la rénovation de la station va se poursuivre jusqu'en juin 2024, mais ces affiches ne resteront probablement pas très longtemps visibles : certaines ont déjà été en partie arrachées.