Les propriétaires de boîtes de nuit n'ont pas pu rouvrir leurs pistes de danse depuis bientôt un an. Ils viennent d'apprendre que ce ne sera pas avant cet été. A La Rochelle, ils tentent tant bien que mal d'occuper leurs journées entre retrouvailles et entretien du matériel.

"On se remonte le moral les uns les autres" : à La Rochelle, les patrons de discothèques déprimés

Voilà bientôt un an que les boules à facettes sont éteintes à la Rochelle, comme partout en France. Les propriétaires de boîtes de nuit étaient les premiers à devoir fermer le 15 mars 2020. Et une chose est sûre, la réouverture ne se fera pas avant cet été selon les syndicats. L'Etat les soutiendra économiquement jusqu'en juin, mais les propriétaires ont le moral au plus bas.

"Le matin quand je me lève, je me demande comment je vais occuper ma journée", raconte Rosine Mariotte gérante de l'Oxford une des plus grosses discothèques de La Rochelle. Sentiment partagé par Patrick Fau du White Rabbit. "La fête, les rencontres, les odeurs, _même le bruit nous manquent !_"

Chaque semaine, il retourne dans sa boîte de nuit. "On fait le ménage régulièrement mais les comptoirs sont quand même plein de poussières. Il fait froid. Je trouve que _cette petite humidité ambiante symbolise bien notre situation_. C'est un peu glauque", décrit-il. Il faut aussi entretenir le matériel. "On essaie de faire tourner les enceintes avec le DJ. Vous voyez j'ai perdu un ordinateur à cause du froid."

Je n'y vais plus toute seule maintenant - Rosine Mariotte de l'Oxford

Revenir permet aussi de garder du lien avec les équipes pour la patronne de l'Oxford. "Je n'y vais plus toute seule maintenant, j'attends que mon fils ou mon équipe soit là, comme ça on met une petite touche de rigolade et d'amusement, sinon c'est la déprime totale. On se tient le moral les uns, les autres."

Les gérants espèrent bien pouvoir rallumer les projecteurs pour la rentrée de septembre 2020. En France, pas moins de 430 établissements ont déjà mis la clé sous la porte en 2020 selon le syndicat SNDLL.