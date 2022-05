Seaska présente un référé contre l'Éducation Nationale qui interdit de rédiger les examens en langue basque

Le premier référé présenté par Seaska, la fédération des écoles immersives en langue basque, contre l'Éducation Nationale sera examiné ce lundi 23 mai au tribunal administratif. Le rendez vous est fixé à Pau, à 15h30. En cause : l'interdiction faite aux élèves bascophones de rédiger les examens en basque, notamment le baccalauréat alors que cela était pourtant encore possible il y a quelques années pour les mathématiques et l'histoire-géographie. Seaska parle "d'énorme recul et de désengagement inacceptable de l'état".

Les ikastola rappellent qu'en 2019, elles avaient signé une convention en ce sens l'Éducation Nationale et l'Office Public de la langue basque. Seaska appelle à la désobéissance et annonce de nouvelles mobilisations dans les prochains jours. De son côté, le rectorat assure qu'il ne fera aucun commentaire sur le sujet.

Peio Jorajuria, président de Seaska Copier