Seaska sera fixée la semaine prochaine sur les conséquences de son recours contre l'Éducation Nationale

Dans l'affaire opposant Seaska et l'Éducation Nationale, la réponse du tribunal administratif de Pau sera connue en début de semaine prochaine. Ce lundi, la justice a étudié le référé déposé par les écoles immersives qui demandent que leurs élèves puissent rédiger les examens en langue basque.

La fédération des ikastola sera fixée lundi 30 mai ou mardi 31 sur les conséquences de son recours contre l'Éducation Nationale. Le premier recours en référé déposé par Seaska a été examiné ce lundi après-midi par le tribunal administratif à Pau. La fédération des écoles immersives en langue basque dénonce l'interdiction faite aux élèves de passer leurs examens en basque, notamment le bac. Cela était pourtant encore possible il y a quelques années, notamment les épreuves d'histoire-géographie et mathématiques. L'usage de l'euskara est même garanti par la convention signée par Seaska, le ministère et l'Office Public de la langue basque.

À la sortie du tribunal, Hur Gorostiaga, le directeur de Seaska s'est montré confiant quant à la décision qui sera rendue en début de semaine prochaine.

Hur Gorostiaga, directeur de Seaska Copier

Lors de l'audience, l'Éducation Nationale n'était pas representée par un avocat mais par le secrétaire général de l'inspection académique du département qui a remis en cause la légitimité de l'Office Public de la Langue basque dans ce dossier. Le ministère de l'éducation lui même fait pourtant partie de l'OPLB. Après l'examen du référé par le tribunal administratif, le rectorat est resté sur sa position et a indiqué qu'il ne fera aucun commentaire sur cette affaire.