Sébastien Chabal en visite dans un collège azuréen pour parler coupe du monde de rugby en France

Celui qu'on surnommait "l'animal", "l'anesthésiste" ou encore "caveman" était à Nice ce mardi. Sébastien Chabal, l'emblématique 3ème ligne de l'équipe de France de rugby, ambassadeur de la Coupe du monde de 2023 en France est venu faire la promotion de cet évènement sportif planétaire. Et si vous êtes sceptiques concernant l'engouement autour de cette coupe du monde jugez plutôt! "Nous avons ouvert la billetterie quelques heures et nous avons vendu des centaine de milliers de places, explique Sébastien Chabal. C'est dingue ce qui se passe autour de cet événement. Et ca va monter ! Ce sera la coupe du monde des territoires, la plus belle jamais organisée". On n'ira pas le contredire car l'ancien international en impose. "Il fait un peu peur, explique cette élève de 6ème du collège des Baous à Saint-Jeannet. Je ne le connaissais pas. Je ne suis pas très rugby". "Moi, j'ai vu des vidéos sur youtube, renchérie un autre. Quand il plaque, ce sont de sacrés bouchons !" Dans tous les cas, l'homme ne laisse pas indifférent et c'est pour cette raison que les organisateurs de la coupe du monde l'ont pris comme ambassadeur. Un ambassadeur heureux face à l'engouement qui monte. Les applaudissements des collégiens de Saint-Jeannet l'ont de nouveau prouvé.

